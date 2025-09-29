【完売御礼】女性の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL38号 ラスアルハイマ不動産/ MASAレジデンス　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート

女性の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。



【CAMEL38号 ラスアルハイマ不動産/ MASAレジデンス 概要】

株式会社グローバルクラウドエステートのCAMEL38号ファンドとして、観光・急速な建設ラッシュで注目の、ラスアルハイマのアル・マルジャン島にある「MASAレジデンス」を投資対象に運用を行うものです。

MASAレジデンスは総戸数394戸の全室フルオーシャンビュー。アル・マル ジャン島初のレジデンスです。自然環境の美しさ、モダンラグジュアリー、穏やかな暮らしが見事に調和した楽園は、居住者に快適な暮らしを提供し、高級感のあるリゾート感を演出します。レジデンスに一歩足を踏み入れると、流れ落ちるインフィニティ・プールが迎えてくれます。遊び心いっぱいのキッズプー ル、静かなバブルプール、荘厳なプランジプール。全部で6つのプールがある共用エリアでは、息をのむような海を眺めながら、くつろいだり、日光浴をしたり、リラックスとレクリエーションを組み合わせたライフスタイルをお楽しみいただけます。他にもジム、スチーム、サウナ、スパなど、ユニークな建物のデザインにマッチした一流のアメニティが備わっています。

【エリアのブランド力】

MASAレジデンスは、アラブ首長国連邦の首長国、ラスアルハイマの北部に位置する、270万平方メートルの敷地に広がる人工島アル・マルジャン島にあります。アラビア湾に4.5キロメートルにわたって広がるこのプロジェクトは、 自然のままのビーチと透き通った水で知られる、4つのサンゴの形をした島からなる群島で構成されています。

海岸に打ち寄せる穏やかな波の音で目覚め、絵のように美しい青いアラビア海が迎えてくれる…。そんなパノラマロケーションが、静かで穏やかな環境を作り出しています。居住者はビーチに直接アクセスできるため、自宅からすぐ近くでジェット スキー、パドルボードなどのアクティビティを楽しむことができます。

また、MASAレジデンスの居住環境は、市内中心部やドバイに簡単にアクセスでき、主要な交通ハブ、教育機関、医療センター、商業施設に近接しているため、 通勤、学校や病院へのアクセス、活気のあるショッピングやダイニングシーンを満喫するなど、快適なライフスタイルをお約束します。



【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。

【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていきますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)

『CAMEL』のFAN倶楽部はこちら▼▼▼

https://camel.fanclub3.com/(https://camel.fanclub3.com/)

登録無料！！！会員限定の特典が盛りだくさん！

・投資タイプ診断

・非公開セミナー参加権

・成功事例＆ノウハウ共有

・限定プレゼントキャンペーン

など、詳細は順次公開していきますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://camel-ftk.com/hbr(https://camel-ftk.com/hbr)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田