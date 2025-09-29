10/4、ジェフユナイテッド市原・千葉、V・ファーレン長崎戦は「hummel MATCH」！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ジェフユナイテッド市原・千葉が10月4日（土）に行う2025明治安田J2リーグ第32節V・ファーレン長崎戦の冠スポンサーとなり、「hummel MATCH」として開催されます。当日はヒュンメル臨時ショップやLINEキャンペーンなど、スタジアムを盛り上げます。

手話シャツ着用日に合わせたキャンペーン実施

ヒュンメルマッチデーとなる10月4日は、11時30分からキックオフまで、フクダ電子アリーナ北1ゲート下イベント広場に、ヒュンメル臨時ショップをオープン。ヒュンメルのウェアやシューズ、小物などを、感謝価格で販売します。

左から米倉恒貴選手、薄井覇斗選手、前貴之選手

この日は選手たちがウォーミングアップなどでホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツを着用します。試合当日に向けて、選手らの協力を得た手話動画を順次公開します。

さらに、「LINE友だち登録キャンペーン」を合わせて実施し、期間中（9月29日～10月5日）に該当のQRコードからヒュンメル公式LINEを友だち登録すると、小林慶行監督も含めた4名による「WIN BY ALL」限定動画をプレゼントします。

（1）QRコードからヒュンメルLINEを「友だちに追加」する

（2）ヒュンメルLINEに「ジェフ手話シャツ」と送信

（3）限定公開動画のURLが届く

＊限定公開のため、SNSなどでの拡散はご遠慮ください

また、手話シャツの寄付先のひとつになるデフサッカー日本代表から、千葉県のチームに所属する岡井 舜選手（男子代表・千葉教員サッカークラブ）と高木桜花選手（女子代表・国際武道大学女子サッカー部）が来場。12時45分頃、ピッチ上で壮行会を兼ねたインタビューが行われます。

手話シャツ販売

オフィシャルショップ「12JEF」とフクダ電子アリーナスタジアムグッズ売店で手話シャツの限定販売がスタート。ユナイテッドパーク内の12JEFでは10時から先行発売となります。



ジェフユナイテッド市原・千葉 手話シャツ

Price：8,800円（税込）

Size：M・L・O・XO・XO2（ユニセックス）

※ネーム＆背番号の加工受付はありません



「hummel MATCH DAY」情報

2025明治安田J2リーグ 第32節 V・ファーレン長崎戦「ヒュンメルスペシャルマッチ」

2025年10月4日（土）

11：30～キックオフまで ヒュンメル臨時ショップ

11：30～ 優先入場

12：00～ 一般入場

14：00 キックオフ

ジェフユナイテッド市原・千葉

ジェフユナイテッド市原・千葉は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、千葉県市原市と千葉市がホームタウン。1946年創部の古河電気工業サッカー部を前身とする歴史あるクラブ。Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はクラブとホームタウンの結びつきやチームの連帯を表す。クラブ30周年を迎えた2021年に、ジェフクラブアンセムを制定し、「フットボールの力で心をつなぎ セカイに彩りを」を理念に活動する。

【WEB SITE】https://jefunited.co.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/