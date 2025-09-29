Intimissimi日本初のアンバサダーにKōki,が就任。

Calzedonia Japan株式会社

2025年9月29日（月）、イタリア発のランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）は、日本初のローカルアンバサダーとして国際的にモデル・俳優としても活躍するKōki,さんを迎えることを、正式に発表いたします。同日より、Kōki,さんを起用しブランドのロングセラーでアイコニックなコレクション「Pretty Flowers」にフォーカスした広告キャンペーンを開始いたします。「高鳴りを、信じて。」をメッセージに掲げ、Kōki,さんの魅力とブランドの世界観を融合したクリエイティブで展開してまいります。

■就任の背景

モデル・俳優だけではなく作曲家としても活躍するマルチな才能の持ち主であり、その個性と、自身の道を切り拓く自信に満ちたKōki,さんの姿は、Intimissimiが表現する「自立した、自分らしさを持つ女性像」と強く一致していると強く感じています。そして、今回の「Pretty Flowers」コレクションのキャンペーンメッセージである、「高鳴りを、信じて。」のをまさに体現してくれる方だと思っています。

また、国際的な舞台で活躍するKōki,さんは、次世代をリードする強い影響力を持つ存在です。彼女の美しさと、常に成長を求める姿勢は、多くの人々にインスピレーションを与え、Intimissimiが伝えたい価値観とビジョンにマッチしています。この新しい取り組みが、Kōki,さんとともに私たちのブランドが持つ世界観をより多くの人々に届け、大きな飛躍を遂げることを期待しています。

カルツェドニアジャパン カントリーマネージャー、アンドレア・ジェンティーレは次のようにコメントします。



"Kōki,さんを日本初のアンバサダーに迎えることは、私たちにとって大変意義深い一歩です。Intimissimiはこれまでもイタリアを拠点に国際的な成長を続けてきましたが、日本市場は私たちにとって特別な可能性を秘めた場所です。

今回のキャンペーンを通じて、単に美しいアイテムを紹介するだけでなく、Intimissimiが大切にする“感性を信じる喜び”を日本のお客様により身近に感じていただきたいと考えています。Kōki,さんとともに、この新しい章を切り拓けることを誇りに思います。"



■キャンペーンメッセージ

高鳴りを、信じて。

素敵な靴は、私を連れ出してくれる。

素敵な服は、私に自信をくれる。



ならば心を覆う、私のための一枚は、自分をいちばん表すものなのかもしれない。

だから迷わず、高鳴りを信じて。

私が喜ぶ、私でいるために。

感性を満たす瞬間を、Intimissimiで。

■フィルムストーリー― Led by the feeling（感性に導かれて）

今回のキャンペーンフィルムでは、ひと目で心を奪うランジェリーの魅力と、それを手に取るまでに必要な小さな一歩を描いています。

ランジェリーショップに足を踏み入れることへのためらい――多くの女性が抱くその正直な迷いとささやかな勇気を、Intimissimiは“幻想（illusion）”というビジュアルメタファーを用いて表現。ショーウィンドウに映る“もう一人の自分”が、感性を信じる喜びや内なる高揚感を描き出します。

舞台は、日本の春を象徴する桜の花びらをモチーフにしたファサードが印象的な、2025年6月にリニューアルオープンした銀座1丁目店。ここから、Intimissimiのランジェリーをまだ体験していない人にも、ブランドと店舗が優しく背中を押し、新しい自分と出会うきっかけを届けます。

そしてこの物語は、ただ身につけるためではなく「本当に心から好きになれる一着」を探している女性に語りかけます。自分の感性を信じて選ぶことで、自信と喜びを引き出し、洗練されたムードを纏うことができる。その小さな選択こそが、自分らしさを表現し、自分自身に恋をする瞬間へとつながっていくのです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uJrhwpfT7x0 ]■Kōki,さんアンバサダー就任コメント

日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。

Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです。

■Pretty Flowersコレクションについて

2018年秋冬に登場して以来、Intimissimiを象徴するロングセラーとして世界中の女性に愛され続けている「Pretty Flowers」コレクション。繊細でエレガントなストレッチレースに、トーン・オン・トーンやコントラストカラーで表現されたフローラル刺繍をあしらい、フェミニンさと洗練さを兼ね備えたスタイルを提案します。

豊富なカラーバリエーションと幅広いアイテム展開も魅力のひとつ。ブラだけでも約7種類の異なるシェイプが揃い、ショーツ、トップス、ナイトウェアまで、多彩なシーンに寄り添うラインナップを展開しています。

今回のキャンペーンでKōki,さんがメインに着用しているのは、コレクションの中でも人気の高い「Giorgiaブラ」。グラデーションカップが自然にバストをボリュームアップし、深いV字のデコルテラインとスカラップステッチがロマンティックかつセンシュアルな表情を演出します。

「Pretty Flowers」は、シックで洗練された印象の中に、可憐さや愛らしさを秘めた大人のフラワーレースコレクション。日常を彩るとっておきの一枚が、あなたの感性を満たし、自信とときめきを与えてくれるはずです。IntimissimiのアイコニックなPretty Flowersコレクションを、ぜひお近くの店舗またはECサイトにてご覧ください。

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。