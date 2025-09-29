大阪府吹田市がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、大阪府吹田市（市長：後藤 圭二）がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

吹田市では、地方公務員法の改正や地方分権改革の進展、市民ニーズの多様化・複雑化など、自治体を取り巻く環境の変化に対応するため「吹田市職員人材育成基本方針」を策定しています。この方針の中で「目指す職員像」を「市民ニーズ・時代の変化を的確にキャッチできる職員」「高いプロ意識をもち責任をもって職務遂行する職員」「市民満足度を高めるため自ら考え自ら行動する職員」の3つを定めています。これらを目指すため、健康管理や働きやすい職場環境の整備のほか、１.人材の確保２.人材の活用３.人材の開発４.人材の評価を「人材育成トータルシステム」として取り組みを行っています。

この度、散在する人材情報を一元管理・可視化することで情報を最大限活用し、最適な人事配置やモチベーションの維持などを目的に「カオナビ」を導入いただくこととなりました。

なお、今回の導入にあたっては、セールスパートナーである富士通Japan株式会社（本社：神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長 CEO：長堀 泉）とともに、安定稼働に向け支援をしております。引き続き当社では、官公庁や自治体でのタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

■ 富士通Japan株式会社について

富士通Japan株式会社は、富士通グループのパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を国内サービス市場において具現化するため、自治体、ヘルスケア、教育機関を始めとした公共分野や、製造、流通など民需分野に広くITサービスを提供しています。豊富な業務ノウハウを活かした提案と技術力により、クラウド化、システムのモダナイゼーション、デジタルトランスフォーメション（DX）を推進しています。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ カオナビEnterprise Edition（エンタープライズエディション）について

カオナビEnterprise Editionは、「カオナビ」の全ての機能から、人事課題解決に向けたコンサルティングサポート体制、大規模利用を想定したインフラ基盤までを盛り込み、大規模組織の人事課題を解決します。

＜カオナビEnterprise Edition ：https://www.kaonavi.jp/enterprise/(https://www.kaonavi.jp/enterprise/)＞

■ カオナビ Government Cloud（ガバメントクラウド）について

当社では、官公庁・自治体向けプラン「カオナビ Government Cloud」も提供しています。なお、「カオナビ」は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されています。

＜カオナビGovernment Cloud ：https://www.kaonavi.jp/government/(https://www.kaonavi.jp/government/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート