「アサヒグループ食品 ファミリーデー」を本社ビルで開催

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社：東京、社長 川原浩）は、9月20日に本社ビルで、社員とその家族を対象に「ファミリーデー」を開催しました。

社員が仕事に取り組む上で、家族の理解や支えは欠かせない要素の1つです。「ファミリーデー」は、会社として家族に日頃の感謝を伝えるとともに、職場環境や仕事内容への理解を深めてもらうことを目的として実施しています。今回は3回目の開催となります。

当日は役員、社員、その親・子ども（未就学児から20歳代まで）111名が参加しました。参加者はオフィス見学や、アサヒグループ食品の事業や技術を楽しみながら体験できる盛り沢山の企画を通じて、アサヒグループ食品への関心・理解を深めました。

イベントを通じて、社員とその家族にアサヒグループ食品の価値観や文化を改めて共有し、社員が働きがいをもって仕事に取り組める環境をつくることで、組織としての持続的な成長を目指しています。

【「アサヒグループ食品 ファミリーデー」概要】

・日時：2025年9月20日（土）

・場所：アサヒグループ本社ビル（東京都墨田区）

・参加人数：111名

【主なイベント紹介】

■社長室やオフィスを見学

社長の川原が、アサヒグループ食品の事業内容や商品についてプレゼンテーション。お父さんやお母さんの仕事について聞いているお子さんたちの真剣な表情が印象的でした。社長室では社長席に座って記念撮影をしたり、社長を質問攻めにするお子さんも。

■「ミンティア」のオリジナルラベルを作成

カラーペンやシールでデコレーションした個性的なラベルは「ミンティア」に貼ってできあがり！「お父さんやお母さんにプレゼントする！」というお子さんもいました。

■食べものの中味当てクイズに挑戦

色々なお菓子を試食し、どんな材料が入っているか食べて、香って当ててみるクイズに挑戦。するどい味覚でずばり正解のお子さんもいて社員も驚いていました。

■海外事業や、工場での取り組みについて学ぶ

海外で販売されているアサヒグループ食品の商品や、工場での安全安心な品質体制について学びました。少し難しくてもクイズやゲームを交えた内容で楽しく参加。

■“多刀流”のブランドを知る

オリジナル「クリーム玄米ブラン」づくりでは、複数のビスケット生地とクリームから好きなものを選んでサンドしてオリジナルの組み合わせを楽しみました。フリーズドライ商品では、お湯をかける前と後の見た目の違いにビックリ。家族みんなでおいしく試食しました。

■お客様相談室の電話応対体験

お客様相談室にかかってくる電話対応を疑似体験。緊張しながらも丁寧に対応するお子さまが多数。お客さまからのお声が商品やサービスの改善につながっていることを学びました。

【参加者集合写真】

【参加者の感想】

＜参加した家族＞

・楽しかった！また来たい（幼稚園）

・味を当てるゲームが楽しかった。お父さんは間違えたけど、僕は当たった！（小学生）

・お母さんの席からみる外の景色がめちゃくちゃきれいだった。（小学生）

・いつもは入れない会社の中を見ることができて新鮮でした。父と職場の方が話している様子を見て、父の新たな一面が知れて嬉しかったです。（社会人）

・社員の皆さんが、とても温かな対応で楽しく過ごせました。子ども向けに楽しいイベントをたくさん用意してくれていてステキな思い出になりました。（奥さま）

・働き方などが重要視されている昨今ですが、当日の息子を見ると、心の健やかさが体現されているように感じました。 このような素敵な会社に息子が働けていることが親として、嬉しいです。（お母さま）

＜参加した社員＞

・家族からイベント後に質問や気になるところを尋ねられ、イベント内容が参加者の興味を引き、能動的に参加できる内容であったのだと実感しました。 職場の雰囲気や、人を知ってもらうことは、家族理解においても重要な要素があると思いました。

・会社と商品に見て触れることで、家族全員が改めてアサヒグループ食品のファンになりました。

・妻や子供に自慢できる会社で働けていることを誇りに思います。

【アサヒグループ食品 代表取締役社長 川原浩コメント】

社員の皆さんが働きがいを持って仕事に取り組んでくれるには、ご家族の存在がとても大きいです。実際にオフィスや商品・仕事内容を紹介することで、社員にとってアサヒグループ食品で働くことがご家族に対して誇れるものとなり、働きがいの向上にも繋がると考えます。また、ファミリーデーを通じて、ご家族にもアサヒグループ食品にもっと興味を持っていただいて、ファンになってもらえたら嬉しいです。