【多摩地域×事業支援】コワーキングスペースme:rise立川が地元企業の化粧品メーカーと初の朝活イベントを開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）が運営する、コワーキングスペース＆インキュベーションオフィス me:rise立川では、多摩地域の事業者を応援する取り組みの一環として初の朝活イベントを2025年10月23日（木）に開催します。

福生市の化粧品メーカーと地域コラボをし、商品の体験を通じて地域の交流と事業者支援を図ります。

2023年2月にオープンしたme:rise立川は、立川駅北口徒歩4分の多摩信用金庫旧本店をリノベーションしたコワーキングスペース＆インキュベーションオフィスです。

ゆったりとした空間のフリースペースから、半個室のブース席・創業支援が受けられる個室まで、ワークスタイルにあった利用方法をお選びいただけます。

■ 仕事や勉強だけではない、コワーキングスペースを活用した地域交流のかたち

JR 立川駅から徒歩4分のme:rise立川。コワーキングスペース＆インキュベーションシェアオフィスとして多くの人が日々仕事や勉強で利用する空間ですが、それだけではありません。

多摩地域の事業者の発信・交流・支援の場としての側面を持ち、事業者とユーザーの接点となる交流会・イベントを開催しています。



今回初めての開催となる朝活イベントでは福生市の化粧品メーカー「naiad（ナイアード）」とコラボレーション。

今回のイベント限定アイテムを体験できる機会に。

これまでなかった朝の時間帯に開催することで新たな地域交流のかたちを提案します。

■ 認知の拡大やマーケティングとしての活用も

今回は福生市の化粧品メーカーと協働。

地域事業者と地域ユーザーとの接点を創出することでブランド認知や体験の機会に。

参加者は感想を共有したりふだんの肌悩みを気軽に話せる場となり、ビジネスのヒントや地域のネットワークが広がる場になります。

事業者は参加者のリアルな声を即座に収集し、ブランドの認知だけでなくマーケティングや商品改善に直結するインサイトを得られます。

■ 地域に根ざすつながりの拠点を創るme:rise立川

me:rise立川は「働く場所」を超え、地域事業者とユーザーを結ぶ「地域コラボの拠点」としての役割も担っています。

多摩地域の事業者を応援し創業者支援や交流の活性化に取り組み、今後も地域や事業者をつなぐイベントを継続的に開催します。

■ 開催概要

ナイアード×ミライズ立川 me:riseウェルビーイング

日時：10月23日（木）午前10時～11時

会場：me:rise立川

対象：多摩地域の創業者・事業者・スタートアップ、化粧品や地域企業に関心のある方

参加費：無料／要事前申込（https://forms.gle/f1iAJ9ktfLvtkjQC6）

参加特典：福生市発の化粧品メーカーのイベント限定アイテムを提供

■ カフェより居心地○、me:riseがおすすめな理由

01. フリードリンク飲み放題

常時10種類の飲み物が利用料金に含まれます。

夜に嬉しいデカフェもありますよ♪

02. フリーWi-Fi・電源完備

もちろんどこの席にもコンセントがあります。

高速フリーWi-Fi完備なので、ネット作業もサクサク♪

03. 居心地の良いおしゃれな空間

me:riseはよくカフェと間違えられちゃいます…！

カフェでは長居しづらいですが、コワーキングオフィスなら気を遣わずに作業ができます。

■ 施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja





・その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数！

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

＊HP：https://www.incubation-office-agora.com/

＊Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja





・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h 500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

＊HP：https://www.agora-office.com/

・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。



＊HP：https://www.agora-kgu.com/



