【無料で受講可能】就職に役立つスキルが身につく！Excel・マクロが学べるeラーニング講座、12/1開講に向けて受講生の募集を開始！

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）は千葉県からの委託を受け、12月1日(月)から開始するeラーニング型の離職者等再就職訓練「事務に活きる Excel/マクロ養成科（ｅラーニング）」の受講生を本日より募集します。この訓練では、事務業務の中でも特に汎用性の高い表計算ツールをメインに学んでいきます。

eラーニング型のため、基本的には自分のライフスタイルに合わせて受講が可能です。ただし、開講式と修了式は富津市金谷の訓練校で実施されますのでスケジュールの調整が必要です。即戦力となるスキルを身につけ、早期就職を目指しましょう！

募集期間：2025年9月29日（月）～2025年10月28日（火）まで

【カリキュラム詳細】 http://job-training.jp/wp-content/uploads/2025/08/kunren12.pdf

事務・労務・経理のスキルは、どの業界でも必要とされる重要なスキルです。企業運営を支える事務職は、正確性や効率性が求められ、特に労務・経理の知識も持つ人材は高く評価されています。しかし、事務担当者はまだまだ不足しており、多くの企業が即戦力となる人材を求めています。

本訓練では、事務業務の基礎から、労務管理や経理実務まで幅広く学習し、実践力を身につけることが可能です。さらに、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策など、就職サポートも充実！事務職として即戦力になれるスキルを身につけ、新たなキャリアをスタートさせましょう。

■「事務に活きる Excel/マクロ養成科」とは

表計算ツールをメインに学んでいきます。基礎的な関数はもちろん、様々な計算/資料作成などを自動で行えるVBA・GASを習得することで、業務効率化に寄与できる人材を目指す訓練です。本訓練では、以下の内容を学ぶことができます。

- Excel- マクロ- VBA- GAS- 経理- 労務

主に、OA事務員・経理担当・労務担当としての就業を目指します。

■離職者等再就職訓練とは

主に雇用保険を受給している求職者の方を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための無料の訓練です。

■事前説明会（オンライン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1052_1_c5bb21efaae9aeb4db12232c767c3c9d.jpg?v=202509300455 ]

詳しいカリキュラムや難易度について、実際の講師がわかりやすくご説明します。

説明会はオンラインにて実施しますので、インターネット環境があれば、ご自宅等からでも参加可能です。

【日程】

10月8日 (水) 12:00~13:00

10月21日 (火) 10:00~11:00

10月24日 (金) 15:00~16:00

▼説明会への参加方法

下記どちらかの方法でご予約をお願いします。

１.LINEからご予約

下記のURLからLINEに登録後、説明会の参加予約をお願いします。

https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=jNA4c3&liff_id=1657874369-R22djydG(https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=jNA4c3&liff_id=1657874369-R22djydG)

２.お電話からご予約

下記の電話番号に「離職者訓練の説明会希望」とお電話ください。

050-8884-5051

■受講のお申込方法

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

■訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ千葉校（通所先）

所在地：千葉県富津市金谷3870番地 コワーキングスペースまるも

電話 ：050-8884-5051

■ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp