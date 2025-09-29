JCB、韓国のSamsung Cardと業務提携を開始　

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、SAMSUNG CARD CO., LTD.,（本社：韓国ソウル市、代表取締役社長：Kim Yi-Tae）（以下：Samsung Card）と業務提携し、9月23日よりSamsung CardからJCBブランドのクレジットカード4券種を発行開始いたしました。今後も両社間の協業を通じて様々な商品を提供する予定です。

＜カード概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1259_1_29406815640d028ce20ea979a77c7676.jpg?v=202509300455 ]

※本カードは韓国のみでの発行となります

本カードの立ち上げの背景

近年、韓国において日本旅行がブームとなっており、多くの韓国人旅行者が日本を訪れています。韓国から日本への渡航者数が過去最高を更新している中で、韓国を代表するクレジットカード会社であるSamsung Cardと業務提携を開始することにより、より多くの韓国のお客様にJCBだけの日本での特別なサービスを提供するため、本業務提携に至りました。

JCBは、日本国内で最大級の加盟店ネットワークを持つ日本発唯一の国際カードブランドとして、今後も更なる日本限定サービスや旅行者向け特典の拡充を検討してまいります。

Samsung Cardについて

＜2025年9月25日に実施した発行セレモニーにて＞

Samsung Cardは1988年にクレジットカード事業を開始し、2014年から2024年にかけて顧客満足度クレジットカード部門11年連続1位受賞など幅広い顧客層を基盤に多様な商品および決済サービス、金融サービス、生活便宜サービスを提供する大韓民国のカード会社です。

JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1259-d8b1491ee3fc708882c5090e2245c6de.pdf