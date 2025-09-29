医師が研究・開発した話題の “クスリ絵” の決定版『パワーアップシート付き！　不調を消し運気を上げる　クスリ絵 カタカムナ88 』9/29発売

株式会社扶桑社

丸山修寛氏の最新刊『パワーアップシート付き！ 不調を消し運気を上げる クスリ絵 カタカムナ88 』で掲載するクスリ絵は、体験者からの反響が大きい日本の古代文字・カタカムナの要素を取り入れた図柄のみ！ さらに、付録には、組み合わせることでより大きな効果を期待できるパワーアップ・シートを収録。

「見る」「触れる」「飾る」「貼る」「シートを組み合わせる」──手軽に楽しめる多彩な使い方で、日常のちょっとしたリラックスやインテリアとしても取り入れやすい一冊です。

“クスリ絵”とは？

医学博士で医療法人社団丸山アレルギークリニック院長の丸山修寛氏が、負担をかけない“クスリ”を目指し、色や形、幾何学模様などの概念を取り入れて「生命エネルギーを高める」ことを目的に開発された図柄アートです。体験者から見るだけで不思議なエネルギーを感じ、治癒力や運気までも引き上げると話題を集め、25年以上の研究で開発した“クスリ絵”は、現在では1万5,000種類以上のクスリ絵が誕生しています。

クスリ絵の見方

『パワーアップシート付き！ 不調を消し運気を上げる クスリ絵 カタカムナ88 』では、それぞれの“クスリ絵”を詳しく説明をしています。

さらに、切り取って使えるクスリ絵カードは別ページにあり、手に持って触れる、普段から身につけて持ち歩くなど、さまざまな使い方ができます。

【目次】

第1章 不調が消え運気が爆上がりする「クスリ絵」

不思議だけではすまないクスリ絵の本当のパワー∞インフィニティ

自然治癒力を高め、薬以上のパワーを発揮 クスリ絵

クスリ絵の秘めたるパワー1 カタカムナ

クスリ絵の秘めたるパワー2 色

クスリ絵の秘めたるパワー3 形

クスリ絵の秘めたるパワー4 数字

不調が改善するクスリ絵 全64枚解説

運気が爆上がりするクスリ絵 全24枚解説

第2章 「クスリ絵カード」の使い方

クスリ絵パワーを手に入れる使い方

パワーアップ・シートのすごい秘密

不調が改善するクスリ絵カード 全64枚

運気が爆上がりするクスリ絵カード 全24枚

余剰次元マークがすごい理由

丸山先生が答える！ クスリ絵Q&A

クスリ絵の効果別索引

＜本書限定特別付録＞ パワーアップ・シート

※クスリ絵の効果には個人差があります。また、本書の内容は医師・丸山修寛先生の私見および経験に基づくものであり、その効果や解釈については読者各位の責任においてご活用ください。

＜ 書誌情報＞

『パワーアップシート付き！ 不調を消し運気を上げる クスリ絵 カタカムナ88 』

丸山修寛著

発売：2025年9月29日

定価：1,430円（税込）

判型：AB判

ISBN：978-4594624187



