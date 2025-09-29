チェスターやトレンチ、ミリタリーや機能系など多種多様なラインアップを網羅する2025秋冬ファッション特集『名品コートの選び方』Pen11月号は好評発売中！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＥメディアハウス

Pen 2025/11月号（9/27発売）


やわらぐ日差しと澄んだ空気を感じたら、本格的な秋冬シーズンの到来だ。


我々が追いかけ続けているのは、素材やつくりのよさを備えつつ、


デザインに新しさを感じられ、見て触れて、心動かされる”名品”だ。


この季節、袖を通すのが待ち遠しいアイテムは数あれど、


今特集では、着こなしの主役となるコートに光を当てたい。


チェスターやトレンチなど代表格4つの特徴を改めて振り返りつつ、


クラシカルなスタイルを踏襲したコートはもちろん、


不朽の人気を博すミリタリーや、進化が止まらない機能系含め、


多種多様なラインアップをカタログ的に網羅。


惜しまれつつメゾンを離れたデザイナーのラストクリエイションも見逃せない。


今季の新作の中から、いま選ぶべき”名品”コートを見つけよう。



●Pen Onlineでチェック


https://www.pen-online.jp/magazine/pen/570-meihincoat.html



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXVJ2XJ/


【特集】

2025秋冬ファッション特集


名品コートの選び方



至高のコートが描く、ダンディズムの現在



新たな未来へと語り継がれる、ラストコレクション



佇まいが“絵”になるコート、11の貌



モードの帝王がつくり続けた、エレガンスという美学



最上級の素材が放つ、官能的なオーラ



押さえたいコートの基本と、アレンジされた最新形



デザイナーも注目する、今季気になる逸品


小山雅人（ユーゲン デザイナー）


浅川喜一朗（シュタイン デザイナー）



リタリーウエアが“原型”であり続ける理由



性能が意匠へと昇華した、ハイスペックコート



日常を引き立てる、タイプ別カタログ20選



着こなしに個性を与える、バッグ＆シューズ



Pen 2025/11月号 特集


【綴じ込み付録】

いま欲しい、ずっと履きたい


最旬スニーカーリスト



★最新号データ


Pen 2025年11月号 『名品コートの選び方』


2025年9月27日（土）発売


紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）



●Pen Onlineでチェック


https://www.pen-online.jp/magazine/pen/570-meihincoat.html



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXVJ2XJ/