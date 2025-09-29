チェスターやトレンチ、ミリタリーや機能系など多種多様なラインアップを網羅する2025秋冬ファッション特集『名品コートの選び方』Pen11月号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスPen 2025/11月号（9/27発売）

やわらぐ日差しと澄んだ空気を感じたら、本格的な秋冬シーズンの到来だ。

我々が追いかけ続けているのは、素材やつくりのよさを備えつつ、

デザインに新しさを感じられ、見て触れて、心動かされる”名品”だ。

この季節、袖を通すのが待ち遠しいアイテムは数あれど、

今特集では、着こなしの主役となるコートに光を当てたい。

チェスターやトレンチなど代表格4つの特徴を改めて振り返りつつ、

クラシカルなスタイルを踏襲したコートはもちろん、

不朽の人気を博すミリタリーや、進化が止まらない機能系含め、

多種多様なラインアップをカタログ的に網羅。

惜しまれつつメゾンを離れたデザイナーのラストクリエイションも見逃せない。

今季の新作の中から、いま選ぶべき”名品”コートを見つけよう。

●Pen Onlineでチェック

https://www.pen-online.jp/magazine/pen/570-meihincoat.html

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXVJ2XJ/

【特集】

2025秋冬ファッション特集

名品コートの選び方

至高のコートが描く、ダンディズムの現在

新たな未来へと語り継がれる、ラストコレクション

佇まいが“絵”になるコート、11の貌

モードの帝王がつくり続けた、エレガンスという美学

最上級の素材が放つ、官能的なオーラ

押さえたいコートの基本と、アレンジされた最新形

デザイナーも注目する、今季気になる逸品

小山雅人（ユーゲン デザイナー）

浅川喜一朗（シュタイン デザイナー）

リタリーウエアが“原型”であり続ける理由

性能が意匠へと昇華した、ハイスペックコート

日常を引き立てる、タイプ別カタログ20選

着こなしに個性を与える、バッグ＆シューズ

Pen 2025/11月号 特集

【綴じ込み付録】

いま欲しい、ずっと履きたい

最旬スニーカーリスト

★最新号データ

Pen 2025年11月号 『名品コートの選び方』

2025年9月27日（土）発売

紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）

