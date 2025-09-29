チェスターやトレンチ、ミリタリーや機能系など多種多様なラインアップを網羅する2025秋冬ファッション特集『名品コートの選び方』Pen11月号は好評発売中！
Pen 2025/11月号（9/27発売）
やわらぐ日差しと澄んだ空気を感じたら、本格的な秋冬シーズンの到来だ。
我々が追いかけ続けているのは、素材やつくりのよさを備えつつ、
デザインに新しさを感じられ、見て触れて、心動かされる”名品”だ。
この季節、袖を通すのが待ち遠しいアイテムは数あれど、
今特集では、着こなしの主役となるコートに光を当てたい。
チェスターやトレンチなど代表格4つの特徴を改めて振り返りつつ、
クラシカルなスタイルを踏襲したコートはもちろん、
不朽の人気を博すミリタリーや、進化が止まらない機能系含め、
多種多様なラインアップをカタログ的に網羅。
惜しまれつつメゾンを離れたデザイナーのラストクリエイションも見逃せない。
今季の新作の中から、いま選ぶべき”名品”コートを見つけよう。
【特集】
2025秋冬ファッション特集
名品コートの選び方
至高のコートが描く、ダンディズムの現在
新たな未来へと語り継がれる、ラストコレクション
佇まいが“絵”になるコート、11の貌
モードの帝王がつくり続けた、エレガンスという美学
最上級の素材が放つ、官能的なオーラ
押さえたいコートの基本と、アレンジされた最新形
デザイナーも注目する、今季気になる逸品
小山雅人（ユーゲン デザイナー）
浅川喜一朗（シュタイン デザイナー）
リタリーウエアが“原型”であり続ける理由
性能が意匠へと昇華した、ハイスペックコート
日常を引き立てる、タイプ別カタログ20選
着こなしに個性を与える、バッグ＆シューズ
【綴じ込み付録】
いま欲しい、ずっと履きたい
最旬スニーカーリスト
Pen 2025年11月号 『名品コートの選び方』
2025年9月27日（土）発売
紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）
