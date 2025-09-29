『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』 発売＆発売記念サイン会開催決定！

株式会社イマジカインフォス

９人組ボーイズグループCRAVITY（クレビティ）のデビュー５周年を祝って、2025年9月29日（月）に写真集『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』 を発売！ 撮りおろしビジュアル、『S Cawaii!』のWEB連載でもおなじみ「ゆる日記」の総集編、各メンバーから全メンバーへのメッセージまで、CRAVITYの魅力がたっぷり詰まった１冊となっています。

そして、写真集の発売を記念して、サイン会の開催が決定いたしました！ 対象店舗（インフォスクエア、タワーレコード渋谷店）でご購入の方をサイン会（抽選）にご招待いたします！

『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book - Hyper ver. -』

『CRAVITY 5th Anniversary Photo Ｂook - Classic ver. -』

■対象商品

『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book - Hyper ver. -』

『CRAVITY 5th Anniversary Photo Ｂook - Classic ver. -』

価格：各4,180円（税込み）

※表紙が２バージョンあります。中面の構成が違いますが、掲載されている内容は同じです。（A4サイズ、100ページ、ALLカラー）

※＜- Classic ver. -＞はインフォスクエアのみでの販売となります。

■応募方法

購入冊枚数分に応じてシリアルナンバーつきの「サイン会応募券」を同梱いたします。シリアルナンバー１点につき、１回の応募が可能です。応募券に記載の応募フォームにアクセスし、応募締切までにお客様ご自身でご応募ください。

■イベント詳細

＜開催日＞2025年11月20日（木）

＜会場＞東京都内某所

※時間と会場は当選者の方にのみお知らせいたします。

■応募期間・当選発表

【１回目】9/29（月）00：00～10/5（日）23：59 ＜当選発表＞10/7（火）

【２回目】10/6（月）00：00～10/12（日）23：59 ＜当選発表＞10/14（火）

【３回目】10/13（月祝） 00：00～10/19（日）23：59 ＜当選発表＞10/21（火）

【４回目】10/20（月） 00：00～10/25（土）23：59 ＜当選発表＞10/27（月）

【５回目】10/26（日） 00：00～11/2（日）23：59 ＜当選発表＞11/4（火）

■イベント内容

１部（個別サイン会）各50名（計450名）【当選内訳】インフォスクエア 315名：タワーレコード 135名

２部（個別サイン会）各50名（計450名）【当選内訳】インフォスクエア 315名：タワーレコード 135名

３部（グループサイン会）最大30名【当選内訳】インフォスクエア 20名：タワーレコード 10名

■応募対象ストア・販売サイト

・インフォスクエア

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3117382(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3117382)

★Overseas shipping available. ★해외 배송 가능 ★供海外配送服务 ★海外通販OK

・タワーレコード渋谷

https://tower.jp/item/6961012(https://tower.jp/item/6961012)

※通常カートよりご予約いただき、渋谷店を選択していただければ特典の対象となります。

■限定特典内容

・インフォスクエア＜- Classic ver. -＞

（サイン会応募券＋フォトカードA＋サイン入りチェキ応募券）

・インフォスクエア＜- Hyper ver. -＞

（サイン会応募券＋フォトカードB＋サイン入りチェキ応募券）

・タワーレコード渋谷＜- Hyper ver. -＞

（サイン会応募券＋フォトカードC）

※対象店舗以外でのご購入は対象外となります。

【ご注意事項】

※インフォスクエアは１商品につき【各商品お一人様20冊まで】のご注文とさせていただきます。

※タワーレコード渋谷店では、１会計につき【お一人様10冊まで】のご注文とさせていただきます。

※商品・特典共に数に限りがございます。対象商品の注文期間内であっても、上限満了次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※「フォトカード」の絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。

※対象商品の返金・返品は出来ません。

※画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。

【インフォスクエアご注意事項】

※「サイン会応募券」「フォトカード」「サイン入りチェキ応募券」は、ご注文1冊ごとに1枚ずつ同梱いたします。たとえば、1回のご注文で3冊ご購入の場合は、各3枚ずつ商品に同梱いたします。別送や再発行はできませんのでご注意ください。

※本商品は注文単位での発送となります。複数のご注文をいただいた場合、それぞれ別々に梱包・配送いたします。あらかじめご了承ください。

※ご注文確定後のキャンセル・返金・返品はお受けできません。ただし、商品に不良があった場合は、良品に交換対応させていただきます。

■イベント参加方法に関して

本イベントは、無料電子チケットを使用いたします。（アプリのダウンロードが必要です）

※電子チケットがサイン会参加券となります。電子チケットのご使用方法は当選者にご連絡します。

■個別サイン会について

・サインはサイン会用にご用意したブロマイドにメンバーのサインのみ可能です（宛名・メッセージは不可）。規定のもの以外へのサインは禁止とさせていただきます。違反が認められた際には主催者側で没収／破棄処分いたします。

・サイン会はお並びいただいた順にご参加いただけます。列が途切れ次第終了となりますので、早めのご整列をお願いいたします。

・同部、同一メンバーの「参加券」を複数枚お持ちの方は、スタッフの指示に従い、再度列にお並びください。イベントの進行によって指示内容に変更させていただく可能性がございますので、予めご了承ください。

・サイン会参加時は、手に何も持たずにご参加いただきます。カンペやメモ、ボードやアイテム(カチューシャ、帽子、衣装、その他の小物すべて)なども持って参加することは出来ません。

・メンバー個別サイン会は、カメラ、ビデオカメラ、カメラ付き携帯電話でのアーティストの撮影、録音録画の全ての行為は一切禁止とさせていただきます。また、スマートウォッチ（液晶画面のもの）をつけた状態でのご参加もできません。

■グループサイン会について

・サインはサイン会用にご用意したフォトカードにメンバーのサインと宛名のみ可能です。（宛名はひらがな、または英語のみ可）。商品やその他のご持参されたアイテムにサインを記載することはできません。違反が認められた際には主催者側で没収／破棄処分いたします。

・サイン会は指定の座席番号へご着席下さい。席のご移動はできません。

・イベント待機中の撮影は可能です。サイン会の列にお並び頂いてから、お客様の座席へ着席されるまでの間は、撮影・録画・録音、全て禁止とさせていただきます。カメラ・携帯電話・スマートウォッチ（液晶画面のもの）など撮影・録画・録音ができる機材は座席に置いた状態でご参加ください。

・撮影の際、ポラロイドカメラは使用できません。

・フラッシュを使用しての撮影・リアルタイムでの配信は禁止いたします。

・三脚はお客様の座席に収まる範囲でご使用いただくことが可能です。通路や後方の視界を妨げるなど、他のお客様のご迷惑にならない範囲での使用にご協力をお願いいたします。自撮り棒など、三脚以外の撮影補助機材の使用は禁止とさせていただきます。

・サイン会参加時は、手に何も持たずにご参加いただきます。カンペやメモ、ボードやアイテム(カチューシャ、帽子、衣装、その他の小物すべて)なども持って参加することは出来ません。

【イベント応募に関する注意事項】

・「サイン会応募券」は、いかなる理由がありましても再発行いたしません。大切にお持ちください。

・【個別サイン会】か【グループサイン会】をお選びいただけます。

・【個別サイン会】のご参加いただける部、メンバーはお選びいただけません。

・「サイン会応募券」の紛失、盗難などによる再発行には対応しておりません。

・時間帯（特に締切間近）によっては応募画面に繋がりにくい場合がございます。

・ご当選は先着順ではございません。ランダムでの当選となります。

・当選者の発表は厳正なる抽選のうえ、ご当選者のみに当選通知メールをもって代えさせていただきます。

・「s.cawaiitokutenkai@leadin.jp」からのメールが受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いいたします。

・ドメイン指定受信設定などの理由により当選通知メールが受け取れない場合は、当選は無効となります。

・イベントの参加手順はご当選された方にのみお伝えいたします。

・複数回当選の場合は、当選回数分ご参加いただけます。

・お客様のご都合による変更・キャンセルは一切出来ませんのでご注意ください。

・応募状況、抽選方法、抽選結果、当選確率、運営方法などや、海外からのお問い合わせについては一切お答えできません。あらかじめご了承ください。

・ご応募されたお客様(ご当選者本人)のみご参加が可能となります。

・年齢に関わらず1名につき1当選権利が必要です。

・未成年のお客様が参加される場合、保護者の方の情報ではなく、当日ご参加いただくお客様の情報でご応募いただくようお願いいたします。

・未成年の方は保護者の方の同意を得た上でご参加ください。未成年の方がご参加された場合は、保護者の方の同意を得たものとみなします。また、保護者の方に同意を得られない場合は、イベントへのご参加はご遠慮ください。

・当選権利・当選シリアルナンバーはご当選者様ご本人のみ有効です。当選権利・当選シリアルナンバーの譲渡・転売(ネットオークションへの出品等も含む)、およびそれを試みる行為は違反となります。その場合当選権利は無効となり、ご参加をお断りいたしますので、ご留意ください。

【ご本人様確認に関して】

当選者ご本人のみご参加が可能となり、当日はご参加者様のご本人確認を実施することがあります。ご応募されたご本人のご本人確認書類を必ずご用意ください。ご本人様である確認が取れない場合は参加をお断りさせていただく場合がございます。

【本人確認書類】https://tokuten.leadin.jp/contents/872227

【ご参加に関する注意事項】

・本イベントにて通訳などのサポートはございません。

・本イベント会場ではメンバーへのプレゼントの受付・お預かりは一切いたしません。

・ご当選の方には、それぞれ指定の参加時間がございます。お客様の都合によりお時間をお守りいただけなかった場合、イベントにはご参加できませんのでご注意ください。

・イベントの進行状況により、時間が前後する場合があります。

・サイン会時、テーブルに手をつく行為やメンバーに自ら触れる行為、メンバーにサイン以外の行為をリクエストすることは禁止とさせていただきます。

・禁止事項に該当する行為が発覚した場合、今後のCRAVITY関連イベントへのご参加をお断りいたします。

・イベントの運営に関する全てのことは、運営スタッフの指示に従っていただきますよう、お願い申し上げます。

・イベント中、スタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございます。

・応募期間終了後、応募ができなかった等のお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・本企画は日本国内限定です。海外からのお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・会場内へのキャリーケースや大きなお荷物の持ち込みは禁止とさせていただきます。公共のロッカー等にお預けいただいた上でご来場ください。ご持参されたお客様は入場をお断りさせていただく場合がございます。会場ではお預かりできませんのでご了承ください。また、イベント会場や会場内通路などの移動導線上への放置や荷物を足元に置いてのスペース確保などは大変危険ですのでお止めください。これらの諸注意をお守りいただけない方は、イベントにご参加いただけないことや、イベント自体が中断・中止となる場合もございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

・入場締切以降のご入場、特典会へのご参加はできません。

・会場では係員の指示に従ってください。スタッフの指示を守られない場合は、特典会にご参加いただけなくなるだけでなく、イベント自体が中止となる場合がございます。

・お客様、アーティストの安全を第一に考え、防犯上、手荷物検査をさせていただく場合がございます。

・本イベントのご参加につきましてはマスクの着用・手指消毒を実施させていただく場合もございます。状況により飛沫防止シートの使用等、更なる感染拡大防止対策を講じる場合がありますので、予めご了承ください。

・メンバーも開催時の感染状況によって、マスク・透明手袋等を着用させていただく場合もございます。

・体調管理は、お客様ご自身で十分にご注意ください。※特に、幼児の健康管理に関しましては十分ご考慮いただきご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

・会場や公共交通機関、メンバーの宿泊場所などの出待ちや追いかけ行為は一切禁止です。

・飛行機や電車などの公共機関の遅延による来場遅れもご参加いただけません。必ず時間に余裕を持ってお越しください。

・車椅子やご事情のあるお客様は、入場時スタッフにご相談ください。

・やむを得ない事情、不測の事態においては予告なくイベントの内容・時間変更や中止となる場合がございます。その場合、会場までの交通費・宿泊費等はお客様ご自身のご負担となります。商品の払い戻しや返金等も一切行いません。

・天候やトラブル、アーティストの都合により、やむをえずイベントが中止またはメンバーが欠席になる場合がございます。その場合においても商品の払い戻しや返金、振替等も一切行いません。また、イベントの日程・時間・内容が都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。

・整列時にお連れ様を列に呼び入れるなどの割り込み行為は禁止いたします。

・イベント会場内外で発生した事故・盗難・チケット詐欺等には主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理してください。

・イベント会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

・当日の事故・混乱防止のため、イベントではさまざまな制限を設けさせていただく場合がございますので、その際はご了承ください。

・当日はメディアによる取材が入る可能性があります。写り込む可能性がございます。予めご了承ください。

■問い合わせ先

【商品に関して】

インフォスクエア

https://st-infos.shop-pro.jp/customer/inquiries/new

【イベント申し込みに関して】

リードイン

s.cawaiitokutenkai@leadin.jp