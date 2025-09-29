藤森慎吾、15歳年下妻に言われた“辛辣な一言”「まだ女優やモデルと出会えると思ってるの？」1,200組成婚の婚活アドバイザーも驚き、アン ミカ40歳での結婚に「1000人に6人の確率」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第6話を2025年9月28日（日）夜9時より放送いたしました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が決定しております。

■アン ミカ40歳での結婚秘話を告白「諦めた頃に出会った」、「尊敬と好きが混じって…」

1,200組成婚の婚活アドバイザーも驚き、アン ミカ40歳での結婚に「1000人に6人の確率」

2025年9月28日（日）放送の第6話では、薬剤師・コスメプロデューサーのタカが、モデル・ナツキ、美容看護師・アズサとともに1泊2日のトライアングルデートへ。ナツキはタカについて「ヒロほどまだドキドキはないけどヒロを見てもなんにも思わないくらいタカのことがいいって思えたら幸せになれるんだろうな」と語り、アズサも「初日に内面ではタカを選んでいたけど…好きになるって難しい」「結婚と恋愛は違う」と本音を吐露。

2人の発言を受け、MCの藤森慎吾は「好きな人と結婚相手は見方が変わってくるものなんですか？」と問いかけました。MCのアン ミカは「私は恋愛の延長線上にしか結婚がなかったんだけど、歳を重ねるごとにわからへんようになってくるのはわかる。『この人とは結婚する』って毎回思いながら別れるっていうことを繰り返して、35歳超えたあたりから『本当に好きで結婚していいの？』とか、いろいろ考えすぎて。結果、38歳で出会った人と40歳で結婚した。『もうないな』って諦めた頃に出会った」と自身の経験を披露。藤森が「どの感情を優先したんですか？」と尋ねると、アン ミカは「旦那さんは初めてタイプじゃないけど、尊敬できて友だちでいようって思った人だった。そこから尊敬と好きが混じってきて、『なんて素敵な人なんだ！』って、一緒にいてワクワクしている自分に気づいて結婚した」と答えました。このエピソードを聞いたゲストの婚活アドバイザー・植草美幸氏は「40歳で結婚されたんですよね？すごいですよ、1,000人に6人（の確率）ですからね」と感心した様子でコメントしました。

■若槻千夏、過去の恋人と「全然違うタイプ」と結婚するメリットを熱弁

さらに、MCの若槻千夏も「私も今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの人と結婚しました。だからこそバランスが取れる。得意なものがお互い違うから、一緒すぎるとちょっと違うとがっかりしません？だけど真逆だと、そんな考え方もあるんだ！って思える。『それが得意ならそっちやって』、『これは私がやるね』って役割分担ができるから、私は今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と率直な思いを口にします。

■藤森慎吾、15歳年下妻に言われた“辛辣な一言”「まだ女優やモデルと出会えると思ってるの？」

続いて、ガール世代の女性と結婚した藤森は、「そう言われてみると（これまで）お付き合いしてきた方とは結構タイプが違うかもしれない。今まではこちらに合わせてくれる人が多くて、我慢や無理をさせていただろうなって思うんですけど、妻に関しては関係ないですね」と語り、「こっち向けって言われて…。『まだ同業者の女優さんとかモデルさんと出会えると思ってるよね？顔に出てる、きっしょ。ここにこんなに思っている人間がいるんだから』って言われた」と妻から言われた辛辣な一言を明かしました。そんな藤森さんに対し、植草氏は「40歳すぎて15歳年下の人と結婚したいって人はわんさかいるけど、相当な財力がないとダメです」とコメント。すると藤森は「武勇伝、武勇伝で頑張って貯金してきたんで（笑）」と返し、スタジオを盛り上げました。

さらに第6話では、韓国ドラマの日本語監修を務めるダニョンがとある男性を呼び出し、「一番いいなって思ってる」と告白。果たしてダニョンの意中の男性とは…？『ガールオアレディ シーズン2』第6話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』 概要

第6話放送日時：2025年9月28日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第6話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p6

第7話放送日時：2025年10月5日（日）よる9時

第7話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv56dbSKgyu1

