コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！異世界転生×ファッション冒険譚!!「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」9/28～マンガParkで連載開始！

株式会社白泉社(C)蒼樹靖子、只野野郎／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、「魔法少女の仕立て屋～彼は最強で

はないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」(原作：蒼樹靖子、漫画：只野野郎)の新連載がスタートします！

【「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」(原作：蒼樹靖子、漫画：只野野郎)あらすじ】

「最高の服を作る」という夢を抱く高校生の虹輝は、伝説の女神に“衣装スキル”を授けられ、異世界に転生する。そこで「魔法使いの仕立て屋」になることを決め、魔法少女を目指す美少女・スカーレットと共に魔法学園メルクルに入学するが…!?落ちこぼれが魔法学園で成り上がる!!

連載は 2025/9/28（日）スタート！

毎週日曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

マンガParkでは「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 9/28(日)～10/4(土)

