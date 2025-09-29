玄秀盛　日本駆け込み寺代表理事復帰(予定)の記者会見を実施します

公益社団法人日本駆け込み寺

2002年に新宿・歌舞伎町に設立し、今までに5万件以上の相談を対応してきた。他にも清掃活動や子ども食堂、夜のパトロール活動、教育機関や行政機関などへの講演・研修活動も実施している。2025年4月には、創設者であり代表理事である玄秀盛に加え、清水葵が共同代表として加わり活動を進めていた。2025年5月18日に元職員が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、玄秀盛は2025年5月31日をもって引責辞任した。



日本駆け込み寺の代表理事 清水葵です。

さて、元職員・田中芳秀が5月に起こした不祥事により、当団体は社会的信用を失うとともに運営資金も行き詰まり、団体の存続が危ぶまれる事態に追い込まれています。

私 清水葵は、この4か月間団体存続のために走り続けていましたが、風評被害によるダメージは想像以上に大きく、これまでの支援者は離れ続け、新たな支援者の獲得もゼロに等しい状況です。9月いっぱいで唯一の有償パートの方も解雇せざるを得なくなりました。さらには東京都福祉局からの連日の督促（助成金の返還命令）に追われ、心身ともに疲弊しております。

臨時理事会承認後に、正式な代表理事となるため「復帰予定」という記載の仕方をさせて頂いております。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。

当日は所属先がわかるお名刺を受付にてご提出いただきます。

■開催日時

2025年10月2日（木）

受付開始：13時30分

開始：14時00分

終了：15時00分（予定）



■開催場所

公益社団法人日本駆け込み寺

東京都新宿区歌舞伎町2-42-3 林ビル2F



■登壇者

清水 葵（公益社団法人日本駆け込み寺 代表理事）

玄 秀盛（一般社団法人聖菩蓮新宿駆込寺 代表理事）



■会見内容

1. 引責辞任した玄秀盛が代表理事に復帰予定のことについて

2. 東京都助成金返還取り消し訴訟について

3. 内閣府の勧告について

4. 事件後の社会的信用不安について

5. 元職員・田中芳秀に対する損害賠償請求について

