【結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」】生成AIを導入した新機能「AIアシスタント『会場比較』」をリリース　結婚式場の情報を一覧で確認可能に

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾 以下ウエディングパーク）が運営する、結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」は、生成AIを導入した新機能「AIアシスタント」をリリースしました。検討している結婚式場の比較が簡単にできる『会場比較』の機能を、本日よりすべての方にご利用いただけます。

■導入背景

ウエディングパークがおこなった調査※1やユーザーインタビューでは、結婚式を検討しているカップルは、サービスや商品を比較購入する際に「情報や選択肢が多すぎる」と感じており、結婚式場探しにおいては「どんな基準で選んだらいいかわからない」という悩みを抱えていることがわかりました。また、生成AIを用いた情報収集も主流になっていることから、昨今の情報収集の手法がより多様化し、情報が複雑化していることも明らかになりました。

こうした課題に対して、最新の技術とこれまで20年間のサイト運営で蓄積されたノウハウを活用した機能バージョンアップをすることで、自分たちらしい選択がしやすくなり、結果として結婚式場探しの体験価値を向上させたいという考えのもと、本機能のリリースに至りました。

カップルが自分たちに合う結婚式が見つかる体験を提供することを目指し、経営理念である「結婚を、もっと幸せにしよう。」を体現すべく、今後も順次新機能をリリースしてまいります。

▼サイトコンセプトページ

https://www.weddingpark.net/site/concept





※1：ウエディングパーク実施 ユーザーアンケート調査（2025年5月実施）

2024年1月～2026年12月に挙式や披露宴を実施した（する）20代～30代女性対象（n=526）

■機能詳細

AIアシスタントは、各結婚式場の主な詳細ページ右下にポップアップとしてアイコンが表示され、そこから利用が可能です。

ご自身の閲覧履歴や類似式場、自由入力で比較する会場を選択でき、最大5件の結婚式場を比較することができます。

■ 責任者プロフィール及びコメント

▼主な機能- 各会場の特徴を要約会場の魅力や特徴についての情報を、AIが簡潔に要約します。- 会場情報の比較、一覧化クチコミ評価はもちろん、立地や金額など基本情報やドレスの持ち込み可否など「できること」「できないこと」の情報について、表で比較ができます。情報が一覧化できるからこそ、会場ごとの決め手や強みが見つけやすくなりました。- 会場情報ピックアップページ後部にはクチコミの詳細評価や、会場の魅力についてAIがまとめた説明など、ピックアップした各会場の詳しい情報が表示されます。1、2で確認した会場情報をさらに深堀りしたい方におすすめです。

株式会社ウエディングパーク

＋Creation本部 本部長

越 貴裕（Takahiro Koshi）

2013年、株式会社ウエディングパークに新卒入社。2013年に新卒入社以降、広告営業、新規事業責任者、動画事業責任者など様々な業務を担当。2019年に転職後、2021年よりウエディングパークに再入社。現在は＋Creation本部の本部長としてメディア運営の統括を担う。

サイトの機能バージョンアップを企画するにあたって、さまざまなカップルにヒアリングをしたところ、「自分たちらしい結婚式を挙げたい」というニーズがある一方で、「自分たちらしさがわからない」、多すぎる選択肢で「どう選べばいいか分からない」という悩みが見つかり、その機能を解決すべく今回の機能追加に至りました。

生成AIを活用した新機能「AIアシスタント『会場比較』」では、単なる定量的な情報比較に留まらず、AIが各会場の強みを要約することで、カップル自身が「選ぶ基準」を見つけられるようサポートします。これにより、納得感を持って式場を選び、確信を持って準備を進められる、という新しい体験を提供したいと考えています。

この機能は、大規模バージョンアップの第一弾としてリリースされます。今後も技術とデータの力で、カップルと結婚式場のベストマッチを創出し、ウエディング業界全体をより活性化させたいと考えています。



