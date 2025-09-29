巨乳人妻と秘密の水泳教室「ルージュ」が再販決定！本日 9月29日(月)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日 9月29日(月)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://fots.jp/）にて予約受付開始。
ご注文はこちらから
巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/?pid=188633472
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSK2P2V3
予約受付期間：2025年9月29日(月)16：00～2025年12月16日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア 巨乳人妻と秘密の水泳教室「ルージュ」が1/6スケールフィギュアで再販決定です！
大胆なハイカット競泳水着姿で、布地が食い込む爆乳と豊満ボディをボリュームたっぷりに表現しました！
こぼれ落ちそうな胸の柔らかさと重量感、肉付きのよい太ももや柔肌など、魅惑的なボディラインを丁寧に造形。
足を抱え大きく開脚したストレッチポーズが色気あふれるルージュのフィギュアをぜひお手元にお迎えください。
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール、全高サイズ 約195mm
小売価格 ：\21,800(税込\23,980)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2025年9月29日(月)16：00解禁
予約締切 ：2025年12月16日(火)23：59締切
発売月 ：2026年04月末発売予定
ご購入はコチラ
Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
巨乳人妻と秘密の水泳教室 ルージュ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/?pid=188633472
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSK2P2V3
予約受付期間：2025年9月29日(月)16：00～2025年12月16日(火)23：59
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461320
商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。
お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact
関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)