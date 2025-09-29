ALS治療薬「SO-002」、いよいよ臨床へ！-四川大学華西病院と治験契約を締結完了

ソシウム株式会社

ソシウム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 堀本勝久）[#1]は、ALS治療薬候補「SO-002」について、四川大学華西病院[#2]と医師主導治験の契約を正式に締結いたしました。

本治験は、2024年9月に四川大学華西病院の倫理審査を通過し（弊社NEWS-2024/9/17）、周辺契約手続きの後、このたび2025年9月28日付で最終契約が完了しました。いよいよ治験がスタートいたします。

本治験は、筋萎縮性側索硬化症における SO-002の安全性、有効性、薬物動態を評価するため、20名について、単施設、無作為、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験デザインで実施されます。

治験の責任医師は、神経変性疾患分野で世界的に知られる商慧芳（Shang Huifang）教授です。南京医科大学との連携により実施されたALSモデルマウスでの前臨床試験では、有望な薬効が確認されており（データ未公開）、ヒトでの効果にも大きな期待が寄せられています。

#1 ソシウム株式会社は、ドラッグ・リポジショニング・プラットフォーム技術を活用して、創薬シーズ、特に希少疾患の治療薬候補の発見/開発を行うベンチャー企業です。「薬のない人に薬を、薬の効かない人に薬を」をビジョンに掲げ、患者のアンメットメディカルニーズの克服に取り組んでいます。

#2 四川大学華西病院 (https://www.wchscu.cn/public/index.html) は、中国でも最大級の医院（病床数約4,900床）である。18世紀後半から医療活動を行ってきた実績と、優れた科学学術研究力を有している。実際、復旦大学の医院管理研究所による中国医院ランキング（2022年）での評価は、総合順位：満点が100点のところ、93.055点で全国2位 / 医療評価：満点が80点のところ、73.055点で全国2位 / 学術評価：満点が20点のところ、20点で全国1位、である。参照: https://china-science.com/west-china-hospital/

【問い合わせ先】

ソシウム株式会社

神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地1

湘南ヘルスイノベーションパーク

https://socium.co.jp/ja/

E-mail：contact@socium.co.jp