StoreHero、Shopifyストアの検討促進を加速する『コーディネートページ運用ワークフロー』をリリース！コンテンツ活用で顧客エンゲージメントと売上最大化を支援

株式会社StoreHero

株式会社StoreHero（本社：東京都港区、代表取締役：黒瀬淳一）は、Shopifyマーチャントの継続的な事業成長を強力に推進するため、新たに「コーディネートページの運用ワークフロー機能」をリリースしました。この新機能は、ブランドのスタッフ、アンバサダー、インフルエンサーが作成するコーディネートコンテンツの効率的な公開を可能にし、Shopifyストアにおける顧客エンゲージメントと売上向上に大きく貢献します。

■ ECにおけるコンテンツ運用の課題と「ラストワンマイル」の解決

今日のEC市場において、顧客とのエンゲージメントを深め、購買意欲を喚起するためには、質の高いコンテンツの継続的な発信が不可欠です。しかし、多くのShopifyマーチャントは、多様なコンテンツ作成者からの投稿管理、承認プロセスの煩雑さ、そしてコンテンツを効果的に販売促進に結びつける「ラストワンマイル」の課題に直面しています。戦略的なコンテンツ計画があっても、現場での運用が滞ることで、その真の価値が十分に引き出されていないのが現状です 。

本機能は、こうしたECにおけるコンテンツ運用のボトルネックを解消し、ブランドが持つ人的資産（スタッフ、アンバサダー、インフルエンサー）を最大限に活用して、顧客体験を向上させるためのDX推進を強力に支援するために開発されました。

■ 新ソリューション概要：コンテンツDXを加速する「コーディネートページ運用ワークフロー」

今回リリースする「コーディネートページの運用ワークフロー機能」は、Shopifyマーチャントが直面するコンテンツ運用の課題を解決し、コンテンツを通じた販売促進を加速させるためのソリューションです。

主な機能とワークフロー

シームレスなコンテンツ投稿: 店舗スタッフ、アンバサダー、インフルエンサーといったコンテンツ作成者が、専用ページからコーディネートコンテンツを直接投稿できます。これにより、Shopifyマーチャントはコンテンツ制作が容易になります。

効率的な承認プロセス: 投稿されたコンテンツは、ストア運営者の承認を経て、Shopify上にコーディネートページとして自動的に作成されます。これにより、手動での作業負荷が大幅に軽減され、コンテンツ公開までのリードタイムが短縮されます。

多角的なコンテンツ活用: 作成されたコーディネートページは、Shopifyストアのトップページや商品詳細ページに表示できるだけでなく、Klaviyoと連携し、メールコンテンツとして顧客一人ひとりに合わせた動的な表示も可能です。これにより、コンテンツが顧客の購買行動に直接的に影響を与える接点が増加します。

ビジネス成果への貢献

本機能は、以下の点でShopifyマーチャントのビジネス成果をもたらします。

コンテンツ制作の効率化: コーディネートコンテンツの作成から公開、そして多角的な活用までのワークフロー全体をデジタル化することで、コンテンツ制作の効率を向上させ、継続的なコンテンツ拡充を促進します。

オーガニック流入の最大化: 検索エンジンにindexされるコーディネートページがShopify上に作成されるため、検索エンジンからのオーガニック流入増加が期待できます。また、被リンク獲得やSNSからの流入増加にも貢献し、デジタルチャネルからの顧客獲得を加速します。

購入促進とエンゲージメント向上:ストアの商品詳細ページなどからコーディネートページへの導線を実装することで、顧客の商品検討を促進し、購入意欲を高めます。これは、顧客体験のDXを推進し、コンバージョン率向上に直結します。Klaviyoとの連携により、メール内のコンテンツとして動的に表示することで、CRMを通じた顧客とのエンゲージメント強化に貢献します。

■ 導入事例と今後の展望

本機能はすでにNorMo Ayase Garage（運営会社：株式会社アンティローザ）、BIZOUX（運営会社：株式会社ドリームフィールズ）、Glamour Princess（運営会社：株式会社いずみ）などで運用が開始されており、その効果が実証されつつあります。

Normo Ayase Garage

BIZOUX

当社株式会社StoreHeroは、今後もグロースプラットフォーム『StoreHero』を活用したグロース支援サービスを通じて、Shopifyのポテンシャルを最大限引き出し、Shopifyマーチャントの事業成長を強力に後押ししてまいります。私たちは、単なる機能提供に留まらず、顧客の事業成長にコミットするShopifyグロース支援を強化し、EC業界全体のデジタル変革に貢献してまいります。

【株式会社StoreHeroとは】

世界中のコマース事業者をヒーローにすることをミッションとして、Shopify×グロースのエキスパートがShopifyを活用した成長を実現するグロース支援ソリューションを提供しています。独自のグロースプラットフォームを活用して、グロース施策をスピーディに実装・運用し、事業成長を加速させます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社StoreHero PR担当：加藤

メール: marketing@storehero.io