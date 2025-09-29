株式会社プリマジェスト、本社移転のおしらせ

株式会社プリマジェスト

キヤノンマーケティングジャパングループの株式会社プリマジェスト（代表取締役社長：稲垣 秀秋）は、本社を神奈川県川崎市から東京都品川区へ移転したことをお知らせいたします。

これを機に、グループ内の連携強化と共創による新たな価値創出を推進し、より一層、皆さまのご期待に沿えますよう努力いたす所存でございますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

■移転先住所

〒140-0002

東京都品川区東品川3丁目32番42号 ISビル11階

（総合受付6階）

■業務開始日

2025 年 9 月 29 日（月）

■アクセス

りんかい線 「天王洲アイル駅」 徒歩3分

東京モノレール「天王洲アイル駅」 徒歩6分

また、誠に勝手ながら祝花等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

キヤノンマーケティングジャパングループ（以下「キヤノン MJ グループ」）では、社会貢献活動の一環として、お取引先の皆さまからの祝意（祝電や祝花など）を特定非営利活動法人ジャパンハートへの寄付に代えていただくことで、国内外の医療支援や災害支援などに貢献してまいります。

寄付内容はジャパンハートからキヤノン MJグループに情報共有されます。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ジャパンハート特設サイト：https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/canonmjg