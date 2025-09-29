AIアシスタント搭載！ 開発費ゼロ、法人向けクイズ・診断作成ツール「BranQ」正式リリース。 月額3万円からコンテンツ作り放題で、エンゲージメントとリード獲得を劇的に改善。

株式会社BranQ

株式会社BranQ（所在地：東京都府中市、代表取締役：坪井久人）は、この度、会話型AIアシスタントが診断やクイズなどのユーザー参加型コンテンツの作成を支援するクラウドサービス「BranQ（ブランク）」を正式にリリースいたしました。

BranQは、専門知識がないマーケティング担当者でも、わずか3分で高品質なコンテンツを生成できる画期的なツールです。

これにより、企業のマーケティング活動における顧客エンゲージメントの強化とリード獲得の効率化を実現します。従来のホワイトペーパーや資料請求だけではリーチできなかった潜在顧客層へのアプローチを可能にし、導入企業では平均120%以上のサイト反響アップという実績を上げています。

正式リリース記念キャンペーン

正式リリースを記念し、本日より30日間無料でBranQをご利用いただける「トライアルプラン」の受付を開始いたします。この機会に、AIがサポートする次世代のコンテンツマーケティングをぜひご体験ください。

サービス概要

BranQは、会話型AI搭載のクイズ・診断作成クラウドサービスです。企業の顧客エンゲージメントとリード獲得を最大化するために設計されました。

会話形式のBranQ AIアシスタントが、アイデア出しからコンテンツ完成までをトータルでサポートすることで、マーケティング担当者は企画に悩むことなく、わずか3分で高品質なコンテンツをサイトに導入できます。

ユーザーは、「診断」や「クイズ」というエンタメ要素を通じて楽しみながら企業コンテンツに参加し、企業は自然な形で関心度の高い顧客データを収集・蓄積することが可能になります。これにより、従来の静的な資料請求ではリーチできなかった潜在顧客層への効果的なアプローチを実現します。

BranQの主な特長

コンテンツ作成画面イメージ

- 企画から作成まで、わずか3分で完結会話形式のAIエージェントが、コンテンツのアイデア出しや設問作成をサポート。誰でも専門知識 なしで、すぐにコンテンツを公開できます。- 月額3万円で診断・クイズが作り放題追加費用を気にすることなく、無制限にコンテンツを作成・運用できるため、多様なターゲットに向けた施策を柔軟に実行できます。- ホワイトペーパーの1.2倍以上の反響率ユーザーが楽しんで参加する仕組みにより、一方通行のコンテンツよりも高いエンゲージメントとリード獲得効果が期待できます。

BranQ AIエージェントとの会話形式で、診断やクイズの作成を進めることができます。アイデア出しから設問作成、コンテンツの修正まで、BranQ AIがトータルでサポートします。

BranQの管理画面イメージ

管理画面イメージ

BranQの管理画面では、作成したコンテンツの参加数や獲得リスト数などのレポートを一目で確認できます。

導入事例

既に、多くの企業でBranQを活用し、成果を上げています。

株式会社共立メンテナンス：若年層リード獲得のブレークスルー

活用コンテンツ：「ひとり暮らし力診断」など

ターゲットと課題：不動産情報に直接興味を示さない若年層の潜在顧客へのアプローチに課題を抱えていました。

主な成果：診断というエンタメ要素を通じて、資料請求前の層を効率的に集客し、不動産領域における新規リードを大量獲得することに成功しました。

株式会社ラリーズ：コアな卓球ファンとの絆を強化

活用コンテンツ：「卓球検定」クイズなど

ターゲットと課題：卓球プレーヤーやファンといった専門性の高いユーザーに対し、サイト滞在時間とコンテンツへの熱量を高める必要がありました。

主な成果：専門的なクイズを通じて、サイト回遊率・滞在時間が大幅に向上。コアなファン層とのエンゲージメントを強化し、リピート利用を促進しました。

鎌倉薬膳アカデミー：健康意識の高い潜在顧客を効率的に集客

活用コンテンツ：「薬膳診断」など

ターゲットと課題：専門性が高い「薬膳」に対する興味のハードルを下げること、そして健康に関心のある潜在顧客を効率的に集めることが課題でした。

主な成果：診断結果をフックにサービスへの理解を深め、質の高い潜在顧客を効率的に集客。結果として、セミナー受講へのコンバージョンを促進しました。

30日間無料でご利用いただけるトライアルプラン

正式ローンチを記念し、本日より30日間無料でご利用いただけるトライアルプランの受付を開始しました。

今後の展望

トライアル申込はこちら :https://app.branq.jp/signup

今後は、マーケティング用途に加えて、採用広報や社員教育など、より幅広いシーンでの活用を支援する機能拡張を進めてまいります。企業とユーザーの双方にとって価値ある体験を提供し続けることを目指します。



本件に関するお問い合わせ

株式会社Branq 広報担当

E-mail：info@branq.jp

URL：https://branq.jp