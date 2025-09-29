【10／7（火）開催セミナー】あなたの会社の広告費、本当に『売上』に繋がっていますか？
インタラクティブ体験でデジタルコミュニケーションを変革するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2025年10月7日（火）に株式会社ガラパゴスが主催する無料オンラインカンファレンス「あなたの会社の広告費、本当に『売上』に繋がっていますか？～『分断』から『連携』へ。ROIを最大化する次世代マーケティングプロセス～」に登壇いたします。
お申し込みはこちら :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seuion7onSnV?utm_source=mil
■開催背景
「CPAは改善したのに、利益が伸びない」
多くの企業でマーケティング活動が部門やツールごとに“分断”され、広告投資が本当の意味での成果＝売上へと繋がらない課題が顕在化しています。
本カンファレンスでは、広告・MA・SFA/CRMといった領域の第一線で活躍する8社が集結し、“分断”から“連携”へとシフトするための具体的手法を公開。CPAという点の指標から脱却し、事業成長という線の戦略を描くための次世代マーケティングプロセスを解説します。
■開催概要
・イベント名：
あなたの会社の広告費、本当に『売上』に繋がっていますか？
～「分断」から「連携」へ。ROIを最大化する次世代マーケティングプロセス～
・日時：
2025年10月7日（火）12:00～15:00
（オンラインセミナー形式／無料）
・登壇企業：
≪集客編≫
株式会社ガラパゴス／MIL株式会社／株式会社ExKey
≪育成編≫
株式会社クウゼン／シナジーマーケティング株式会社
≪営業・成果編≫
株式会社インティメート・マージャー
≪分析・基盤編≫
M-Force株式会社／株式会社UNCOVER TRUTH
・申込者特典：
アーカイブ配信プレゼント！
・こんな方におすすめ
-広告は回しているのに、売上に繋がらないと悩むマーケティング責任者
-部門ごとのKPI最適化が進む一方で、事業全体のROIに課題を感じている方
-データ活用や営業連携で成果を最大化する最新事例を知りたい方
■MIL株式会社 登壇情報
弊社登壇パート：
10月7日（火）12:25～12:45
弊社パートタイトル：
LP成果を阻む”3つのない”を変える顧客体験設計
概要：
LPのCVを阻む“3つの壁”
・「選べない」
・「見つからない」
・「分からない」
これらを突破する「インタラクティブな体験デザイン」と成功事例を紹介
■ MIL株式会社について
「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。
2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。
【会社概要】
会社名：MIL株式会社
代表者：代表取締役CEO 光岡 敦
設立：2018年3月6日
所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室
事業内容：「MIL」の開発・提供
URL：https://mil.movie/