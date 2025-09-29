新しくなったAITalk(R) WebAPI 2025年9月30日 提供開始-高品質リアルタイム音声合成をWebAPIで手軽に

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、2025年9月30日よりAITalk(R) WebAPIの販売を開始することをお知らせします。本製品は肉声感の高さを特長とするDNN音声合成エンジン「AITalk6」を活用したSaaS型のサービスへと刷新されました。カスタマイズ性の高いリアルタイム音声合成がサーバー構築・ソフトのインストールなしでご利用いただけます。

AITalk(R) WebAPI 概要

AITalk WebAPIは、高品質音声合成エンジンAITalk6によるリアルタイム音声合成がSaaS型で利用できるサービスです。アプリやWebサービスへのリアルタイム音声合成がサーバー構築なしで実現できます。さらにライセンスと共に提供する「ユーザー辞書エディター」によって、専門用語の読みやアクセント等のカスタマイズも簡単。用途に応じてきめ細かな調整が可能です。

音声については下記デモンストレーションページよりご確認ください。

https://www.ai-j.jp/demonstration/

注目の新機能

・DNN音声合成エンジン「AITalk6」搭載

肉声感の高さを特長とするDNN音声合成エンジン「AITalk6」によって、自然で滑らかな音声ファイルが作成できます。

・ユーザー辞書エディターの提供

単語/フレーズ/希望ポーズの登録・編集がWebブラウザ上でできる「ユーザー辞書エディター」が同時に提供されます。専門用語の読みやアクセントの操作性が高いため、リアルタイム合成でも読み間違いの少ない発話が実現可能です。

将来的には外国語対応も視野に入れ、幅広い場面でご利用いただける製品にしてまいります。

また従来製品からオリジナル音声辞書作成サービス「AITalk CustomVoice」に対応していましたが、この度の新製品ではより肉声感の高いAITalk6対応話者が使用できるようになったため、アプリ・サービス内のキャラクターボイス等へ活用しやすくなりました。

【「AITalk WebAPI」製品概要】

■販売価格（すべて月額・消費税別）

- 基本プラン 80,000円 10万リクエスト/月 ※1回の合成文字数上限は300文字2話者（えみり・ひでと・しおり・おさむ から選択。今後話者拡充予定）ユーザー辞書エディター 付属（1ユーザーID）- リクエスト回数、利用話者数等は拡充が可能です（別途費用がかかります）。製品窓口：info@ai-j.jpまで お気軽にお問合せください。

■ユーザー辞書エディター動作環境

- 対応OS[Windows]：Chrome[Mac OS ]：Chrome、Safari

詳細については製品ページをご確認ください。※9月30日更新予定

https://www.ai-j.jp/products/cloud_webapi/



