「大阪エヴェッサ×JR西日本　全力応援WESTER スタンプラリー」に「Mygru」が採用

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂昇治、以下：JR西日本）と、男子プロバスケットボールリーグB.LEAGUEに所属する大阪エヴェッサが実施する「大阪エヴェッサ×JR西日本 全力応援WESTERスタンプラリー」に、当社が提供する行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」が採用されたことをお知らせいたします。

本キャンペーンはJR西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」を活用し、2025年10月4日（土）から開催されます。

■背景・キャンペーンの狙い

当社とJR西日本は2019年に資本業務提携を行い、JR西日本グループの技術ビジョン「持続可能な鉄道・交通システムの構築」の実現に向けた取り組みの1つとして、「Mygru」と移動生活ナビアプリ「WESTER」を連携し、デジタルスタンプラリーを始めとした多種多様な施策を実施してまいりました。

「WESTER」利用者へはリアルとデジタルを組み合わせた「おトク」で「楽しい」体験を提供し、JR西日本へはキャンペーンの量産と顧客の行動データ蓄積や分析を可能にした結果、2025年2月に1,000万人を突破した「WESTER」会員数増加※1へ寄与したほか、「令和6年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰」※2を受賞する取り組みも誕生しています。

このたびの取り組みでは、大阪府大阪市をホームタウンとする大阪エヴェッサとJR西日本が連携するキャンペーンに「Mygru」の仕組みを活用することで、相互送客によるファンの獲得と長期的な関係構築強化、アリーナへの来場によるJRの利用促進を目指します。

※1 おかげさまでWESTER会員1,000万人突破！あっちこっちでWESTERフェスタ！各サービスでポイントキャンペーンを実施します。（2025/2/28）https://www.westjr.co.jp/press/article/items/250228_00_press_wester_tenmillion.pdf

※2 ギックスのマイグルを連携したJR西日本アプリ「WESTER」の取り組みが「令和6年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰」を受賞（2025/2/17）https://www.gixo.jp/news-press/26706/

■「大阪エヴェッサ×JR西日本 全力応援WESTER スタンプラリー」概要

（１）実施期間

2025年10月4日（土）～2026年4月22日（水）

（２）対象試合

【HOME 試合】おおきにアリーナ舞洲での計29試合（前半：14試合、後半：15試合）

【AWAY試合】以下3試合

（３）特典の内容

チャレンジ１.：HOME試合をたくさん観戦して賞品をGETしよう！

試合会場での来場スタンプ数に応じて以下の特典に応募いただくことが可能です。

・1試合賞

ドリンクカップ 200名様（即日抽選）

・5試合賞

アイマスク（大阪エヴェッサ公式マスコットまいどくん） 200名様（後日抽選）

・10試合賞

2025-26シーズン HOMEユニフォーム（全選手サイン入り） 10名様（後日抽選）

※1試合賞特典については、即日抽選後、当選者は（２）対象試合に記載の日程で、おおきにアリーナ舞洲正面1階VIP受付にてお引替えいただけます。その他特典についてはシーズンごとに応募条件を満たした方の中から厳正なる抽選を実施し、当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

チャレンジ２.：JRを利用して、AWAY試合の応援に行こう！

3/11（水）の島根スサノオマジック戦と、3/28（土）・29（日）の広島ドラゴンフライズ戦の試合会場でスタンプを獲得された方の中から、抽選で3名様にキービジュアルタペストリーをプレゼントします。

※一人あたり一回のみ応募可能です。

チャレンジ３.：JRを利用して「おおきにアリーナ舞洲」へ応援に行こう！

おおきにアリーナ舞洲での試合当日に来場スタンプを獲得された方で、事前にWESTERに登録したICOCAを使って、JR桜島駅・ユニバーサルシティ駅・西九条駅のいずれか一駅で入場または出場された場合、5スタンプを1口として抽選にご参加いただけます。賞品として合計20名様に、後日WESTERポイント300ポイントをプレゼントします。さらに、口数が多いほど当選確率がアップします。

なお、試合会場へはJR桜島駅からシャトルバスが出ています。ぜひご利用下さい。

（シャトルバス：https://www.evessa.com/access/）

※一日あたり一回のみ応募可能です。

※JRユニバーサルシティ駅およびJR西九条駅からは路線バスが出ていますが、JR西九条駅からのバスは本数に限りがあり、混雑の恐れがありますのでご注意ください。

（４）参加方法

１.JR西日本公式アプリ「WESTER」をダウンロード

２.WESTERホーム画面の「おトクに GO！」から「西日本応援スタンプラリー」を選択して『大阪エヴェッサ×JR西日本 全力応援WESTEスタンプラリー』に参加

３.スタンプラリーのホーム画面よりお手持ちのICOCA番号を登録

（※チャレンジ３.の参加にはICOCA番号の事前登録が必須となります）

４.試合日当日、３.で登録したICOCAを使ってJR駅を利用

（※HOME試合のみ対象です。対象駅：JR桜島駅・JRユニバーサルシティ駅・JR西九条駅のいずれかの駅利用で達成となります。）

５.試合日当日、スタンプ一覧から試合会場選択し、現地にて「この場所にチェックインする」をタップし、来場スタンプ獲得

■行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

Mygruはオフライン-オンライン行動データの可視化・分析によって、顧客理解と施策最適化の好循環サイクルを生み出すマーケティングツールです。Mygruを用いることで、オフラインを含めた行動データを可視化・分析し、顧客理解に基づいた施策を検討・実行することが可能です。

来店・回遊などの購買の"手前"にある顧客の店頭行動を捕捉し、キャンペーンの前後でどのような変化があったのかを理解して、販促、導線設計、顧客体験の向上に貢献します。

来店した顧客を理解するためのアンケートや、購買や回遊を記録するスタンプを組み合わせたミッションを提供して顧客の情報を取得すると共に、新しいサービスや認知度の低い店舗などをご紹介する機能を保有しています。これらの機能を活用することで、施策結果から気づきを得て次なる施策の検討に活かすという好循環サイクルを生み出し、顧客体験価値（CX）の向上による直接的な購買促進に加え、購買後のリピート喚起・ファン化を促します。

Mygruは、小売・流通業に限らず、消費材メーカーやファンビジネスなどのリアルイベント支援等にも幅広くご活用いただいております。また、既存の会員システムや公式アプリ、LINE公式アカウント等との連携も可能です。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供