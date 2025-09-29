はっちゃんのVoicyチャンネルの登録者が1万人突破！
はっちゃんのVoicyチャンネル「はっちゃんのありがとう宣言」が、
このたび登録者数1万人を突破致しました。
当チャンネルは、2022年4月の配信開始以来、毎朝7時に365日継続して配信を行っており、
多くのリスナーの皆様にご支持頂いております。
「一人でも自殺者を減らしたい」という想いで始めたはっちゃんのVoicyは、
現在日本だけでなく世界の皆様からも反響を頂いております。
毎日聴くだけで思考回路がプラスに変わり、人生も豊かになる！笑顔にもなれる！
その結果、Voicy内の人気指標である「差し入れランキング」において、
11ヶ月連続で第1位を獲得するなど、
高い評価と共感を頂いております。
そして、リスナーの皆様よりお寄せ頂いた差し入れは、
全て寄付に充てており、
番組のメッセージと同様に「感謝の輪」を社会へ広げております。
今後も「心に響くメッセージ」を通じて、
日々の暮らしに前向きな気持ちと豊かさをお届けできるよう努めて参ります。
『Voicy』とは
会員登録者数200万人の日本最大級の音声プラットホーム
パーソナリティーになるための審査通過率は5%
「はっちゃんのありがとう宣言」チャンネルとは
■内容 はっちゃんがどんな時でも前向きになれる言葉を毎朝発信しています。
■開始日 2022年4月23日（第1回の放送日）
■放送回数 1,268回（9月29日時点）
■登録者数 1万名
■365日休む事なく毎朝7時に配信中です。
■誰でも無料で聴けます。
より深い学びはプレミアムリスナーになると聴けます。（月額850円）
■差し入れは全額寄付させて頂いてます。
■URL https://voicy.jp/channel/2879
■Voicy緒方社長とのコラボ配信のURL
前編は緒方社長のアカウント
https://r.voicy.jp/ybKyqqv5KR7
後編ははっちゃんのアカウント
https://r.voicy.jp/pvmbJpNZmeA