10月1日付け 組織改編およびライン長人事
東洋エンジニアリング株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/201_1_4dac89aab031fb7a70a38bc0d0f75f2c.jpg?v=202509300326 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-201-599160b31fbd888fd30a490530834c2e.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-201-a2b58612e581474c61482a591c72da4e.pdf
2025年10月1日付けにて、下記の通り組織改正および人事異動を行いますのでお知らせいたします。
発令日 2025年10月1日
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/201_1_4dac89aab031fb7a70a38bc0d0f75f2c.jpg?v=202509300326 ]
＜組織改編の概要＞
グローバルでのデジタル関連機能再編を目指し、デジタル本部（ﾋ゛ｼ゛ﾈｽﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍ゛ｰｼｮﾝ推進部、ﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ技術部、DXoT推進部、DXｴﾝｼ゛ﾆｱﾘﾝｸ゛部）をDXoT戦略部、デジタルサービス部、デジタル管理部の３組織に再編。
<添付資料>
人事異動
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-201-599160b31fbd888fd30a490530834c2e.pdf
組織図
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-201-a2b58612e581474c61482a591c72da4e.pdf