エフ・コード子会社のマイクロウェーブクリエイティブ　クミアイ化学工業株式会社の農薬学習コンテンツLPを制作

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）の連結子会社である株式会社マイクロウェーブクリエイティブ（本社：東京都千代田区、代表取締役：高田 志郎、以下「マイクロウェーブクリエイティブ」）は、クミアイ化学工業株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：横山 優、以下「クミアイ化学」）の農薬学習コンテンツLPを制作したことを発表いたします。

クミアイ化学工業株式会社/ 農薬学習コンテンツLP

https://www.kumiai-chem.co.jp/lp/

■プロジェクト 概要

農薬に関する「正しい知識」を広く消費者に届けたいというクミアイ化学工業様の思いからスタートした本プロジェクトでは、お子様をはじめとした幅広い世代が学びを深め、理解を前進させることを目指し、学習コンテンツを盛り込んだLP（ランディングページ）を制作しました。

テーマの特性をふまえ、専門性と親しみやすさのバランスを重視し、構成・デザインの両面で工夫を重ねることで、情報の正確性と伝わりやすさを両立。明るく柔らかな表現を取り入れ、専門的な内容も自然に受け入れられるページへと仕上げています。

プロジェクト実績詳細ページ

https://www.microwave-creative.co.jp/casestudy/kumiai-chemical-lp/

■マイクロウェーブクリエイティブのWebサイト制作サービス概要

企業におけるデジタル上の課題を解決するため、ニーズや目的に応じたソリューション提案を行います。戦略設計からサイト構築・運用まで、幅広い領域を自社リソースで対応することで、継続的な成果創出を実現します。

提供サービス

・Webサイト制作

・Webサイト運用支援

・Webマーケティング支援

・Webコンサルティング

・UI/UXデザイン支援

〈クミアイ化学工業株式会社について〉

■クミアイ化学は、農薬メーカーとして70年以上、創造する科学を通じて「いのちと自然を守り育てる」ことをメインテーマとして、「農薬」「化成品」の創製・製造・販売に取り組んでいます。世界市場を見据えた新農薬や農業生産技術の開発を通じて、農業生産をはじめとしたさまざまな社会課題の解決に貢献しています。

■会社概要

会社名 ：クミアイ化学工業株式会社

：KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

所在地 ：〒110-8782 東京都台東区池之端一丁目4番26号

代表者 ：代表取締役社長 横山優

設 立 ：1949年06月

URL ：https://www.kumiai-chem.co.jp

〈株式会社マイクロウェーブクリエイティブについて〉

■事業概要

株式会社マイクロウェーブクリエイティブは、Webサイト制作を中心に企業のデジタル領域において統合的な支援を行う、株式会社エフ・コードの子会社です。

■会社概要

会社名：株式会社マイクロウェーブクリエイティブ

所在地：東京都千代田区神田錦町3-13-7 名古路ビル本館4階

代表者：代表取締役 高田 志郎

設立年：2023年8月

事業内容：Webサイト制作、Webコンサルティング、マーケティング支援業務など

URL：https://www.microwave-creative.co.jp/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：27,910千円（2024年12月末)

社員数：約8５０名（2025年2月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）