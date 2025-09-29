ASAHI CREATION BASE　―創業の地から、新たな創造を―　株式会社あさひ「都島大東町オフィス」竣工

株式会社あさひ

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、創業の地である大阪市都島区大東町にて建設を進めてまいりました「都島大東町オフィス」が2025年10月に竣工し、10月6日（月）より営業を開始しますことをお知らせいたします。

株式会社あさひ 都島大東町オフィス

当社は1949年に大阪市旭区（現在の都島区大東町）で木製玩具の製造卸として創業し、時代とともに変化しながら、地域の皆様とともに歩んでまいりました。

このたび竣工する都島大東町オフィスは、私たちの原点である“あさひのものづくり”の精神を未来へとつなぎ、新たな価値を創造する拠点となります。その意味を込めて、当オフィスには「ASAHI CREATION BASE ―創業の地から、新たな創造を―」という愛称をつけました。

また、環境に優しいモビリティである自転車を扱う企業としての取組みを体現するべく、都島大東町オフィスには太陽光パネルやBEMS（Building Energy Management System）をはじめとする設備システムを導入し、環境性能の高い建築物として「ZEB（Nearly ZEB）」の認証を取得いたしました。

今後もあさひは、「すべてはお客様のために」という創業からの想いを受け継ぎ未来に向けて挑戦を続けるとともに、地球環境や社会の変化に対応しながら持続可能な社会の実現に貢献できる企業を目指します。

「都島大東町オフィス」概要

名称 ： 株式会社あさひ 都島大東町オフィス

愛称 ： ASAHI CREATION BASE ―創業の地から、新たな創造を―

所在地 ： 〒534-0002大阪府大阪市都島区大東町2-3-20

建物構造 ： 木造三階建て

延床面積 ： 988.28平方メートル

竣工年月 ： 2025年10月

営業開始日： 2025年10月6日（月）

※本社所在地の変更はございません。

＜株式会社あさひ 都島大東町オフィス 特設サイト＞

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/contents/feature/daitoutyou_office/

(https://www.cb-asahi.co.jp/lp/contents/feature/daitoutyou_office/)

・「Nealy ZEB」認証取得

都島大東町オフィスは、以下の技術や設備システムの導入により、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル：Net Zero Energy Building）における「Nearly ZEB」の基準を満たすエネルギー消費性能を実現します。

・主な導入設備

太陽光パネル： 再生可能エネルギーを活用し、電力を効率的に供給

高性能断熱材： 外皮性能の向上により熱損失を抑制

BEMS（Building Energy Management System）： 建物のエネルギー利用状況を可視化し、最適な運用を実現

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309