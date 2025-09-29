Pascoの『和小麦』を代表する国産小麦シリーズから、濃厚ラムレーズンフランス、全粒粉入りミニバゲットなど一挙4アイテム新発売！

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、2025年10月1日（水）から「国産小麦」シリーズの新商品として「国産小麦 濃厚ラムレーズンフランス」「国産小麦 全粒粉入りミニバゲット」「国産小麦 ライ麦入りブール 2個入」「国産小麦 ショコラバウム」の4アイテムを発売します。また、好評販売中の「国産小麦 ミニソフトフランス 6個入」「国産小麦 もちっとチーズロール 4個入」の2アイテムをリニューアルするほか、「国産小麦 濃厚明太チーズフランス」で10％増量企画を実施します。

＜新発売＞

国産小麦 濃厚ラムレーズンフランス

国産小麦の小麦粉を100%使用した(手粉を除く)ソフトフランスパンにゆめちから全粒粉を配合し、香ばしさをプラスしています。レーズン、ラムレーズン、ラム酒入りの濃厚な味わいのクリームをはさんだ、秋にピッタリの期間限定商品です。

国産小麦 全粒粉入りミニバゲット

国産小麦の小麦粉を100%使用した生地を低温で長時間発酵させ、石窯オーブンで焼き上げました。国産小麦「ゆめちから」の全粒粉の香ばしい風味をお楽しみください。

国産小麦 ライ麦入りブール 2個入

国産小麦の小麦粉を100%使用し独自のルヴァンを加えた風味豊かなソフトフランス生地に、プチプチとした食感のライ麦パフを練り込み、石窯で焼き上げました。アレンジに最適なサイズの欧風パンです。

国産小麦 ショコラバウム

国産小麦の小麦粉を100%使用したバウムクーヘン生地にチョコを練り込み、さらにチョコでコーティングしました。しっとりやわらかい生地と、チョコの甘さをお楽しみいただけます。

＜リニューアル＞

国産小麦 ミニソフトフランス 6個入

国産小麦の小麦粉を100%使用し、独自のルヴァンを加えた風味豊かなソフトフランスです。石窯で焼き上げることで、内側はふっくらしっとり、外側は香ばしくパリッと仕上げました。

今回のリニューアルでは配合や製造方法を工夫することで、これまでの風味はそのままに、よりソフトな食感にリニューアルしました。

国産小麦 もちっとチーズロール 4個入

国産小麦の小麦粉を100％使用し(手粉を除く)、北海道パルメザンチーズとチェダーチーズ入りダイスを練り込んだ、そのまま食べておいしいもちっとしたロールパンです。

今回のリニューアルでは具材を10％増量（当社従来品比）。さらに生地配合を見直すことで、消費期限を一日延長しました。

＜期間限定 10％増量企画＞

国産小麦 濃厚明太チーズフランス

国産小麦の小麦粉を100%使用し(手粉を除く)、博多辛子明太子を使用した、濃厚な味わいの明太チーズクリームが楽しめるソフトフランスです。

10月1日（水）より1カ月間限定で、商品重量を従来品比で10％増量します。

■商品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/496_1_4a256256a324708e0e2aded3146f7d53.jpg?v=202509300326 ]

『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています。

『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく３つの小麦で表現しました。

ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。

＜『和』に込めた想い＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/496_2_aa096a995b2ca1271c70f3306b1d9ca1.jpg?v=202509300326 ]

▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、『和小麦』に関する情報がご覧いただけます。

URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）