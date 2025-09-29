「商船三井の洋上データセンター事業構想」と題して、株式会社商船三井 LNG・エタン事業群 LNG・エタン第三ユニット長 馬田 親輔氏によるセミナーを2025年10月30日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

商船三井の洋上データセンター事業構想

～発電船による電力供給との組み合わせ～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25419

[講 師]

株式会社商船三井 LNG・エタン事業群

LNG・エタン第三ユニット長 馬田 親輔 氏

[日 時]

２０２５年１０月３０日（木） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

世界のDC需要は生成AIや動画配信を背景に急増しているが、都市圏では土地不足や電力不足、さらには冷却に使用する水不足の顕在化により、供給が追い付かない状況にある。この構造的課題に対し、商船三井は中古船を改造した浮体式データセンター（Floating Data Center）により、社会に不可欠となる新たなデジタルインフラの提供を提案する。

世界最大級の船隊規模や、FSRU（浮体式ガス貯蔵・再ガス化設備）や発電船事業で培った知見・ネットワークを組み合わせ、電力供給からデータセンターの運営まで一気通貫でサービスを提供し、成長市場での新たな価値創出を目指す。

１．データセンター（DC）市場の現況と足元のトレンド・課題

２．商船三井によるFDCのビジネスモデル

３．商船三井による発電船事業の取り組み

４．FDCの設計・建造コンセプト

５．FDCの地域・国別ユースケース

６．今後の展望

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。