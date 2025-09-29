DMM GAMESで「運命の推しゲー」を見つけよう！お笑いコンビ・マヂカルラブリーが出演するCMが公開！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにて、お笑いコンビ・マヂカルラブリーが出演するCMが公開されました。

CMではご自身でゲーム開発の経験もある野田クリスタルさんが“ゲームの化身”となって、DMM GAMESを歌で紹介してくれています。

▼【#マヂカルラブリー 出演】DMM GAMES -WEB CM公開中！- 【ゲームの化身篇】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ibbueOegqq4 ]

▼特設サイト

https://ad.games.dmm.com/synthesis_c10/index.html

■マヂカルラブリーのお二人からDMM GAMESで遊ぶ方へメッセージ！

▼野田クリスタルさん

DMM GAMESはゲーム本数が多くて一生時間潰せます。しかもスマホゲーもあってPCでも本格的に遊べるからほんとに強い。本格的にやりたい人も、気軽にやりたい人も、どちらも対応してるのが素晴らしいので、DMM GAMESの沼にハマってもらえると。

CMでは“ゲームの化身”になりましたが、長時間着用しても痛くならずスゴかったです。

▼村上さん

「運命の推しゲー」が見つかるということなんで、見つかるんだと思います。一生かけて遊べるようなゲームを探して欲しいです。ライフワークみたいな。「これを何年もやり続けよう」と思いながらやれたら本当に楽しいというか、暇な時間も本当に楽しくなるんで、そういうゲームを是非見つけてほしいです。

あとCMはとにかく野田の衣装が面白いので見てほしいです。普段もあの衣装でお願いしたいくらい。

▲ゲーム関連機器を身にまとい“ゲームの化身”になる野田さん

【マヂカルラブリー】

野田クリスタルと村上からなる吉本興業所属のお笑いコンビ。2007年2月結成。2020年の「M-1グランプリ」で優勝し、第16代王者となる。同年の「R-1グランプリ」では野田が自作ゲーム“野田ゲー”を使ったネタで優勝に輝いた。「大宮セブン」のメンバーとして埼玉・大宮ラクーンよしもと劇場を拠点に活動している。

【DMM GAMES】

登録ユーザー3,700万人を超える「国内最大級のゲームプラットフォーム」。

無料で遊べるオンラインゲームは250本以上、パッケージゲームは14,000本以上と、無料会員登録後にすぐにプレイが可能。

PCブラウザをはじめ、アプリダウンロード不要でプレイが可能なタイトルも多く取り揃える。

ゲームのジャンルは「RPG」「シミュレーション」「アクション」「恋愛ゲーム」など幅広く配信中。

DMM GAMES公式サイト https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

DMM GAMES公式X https://x.com/dmmolg_com(https://x.com/dmmolg_com)