第４回地域×Tech関西への出展について～ＪＲ西日本として初出展～

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂昇治、以下「JR西日本」)、は、2025年10月29日(水)～10月30日(木）に京都府の京都市勧業館みやこめっせにて開催される「第４回地域×Tech関西」に初めて出展いたします。

１．主な展示コンテンツ

・人材マッチングサービス「JOBJOBGO」

～人材不足解消・関係人口増を通じ、地域活性化に貢献～

・総合インフラマネジメント事業「JCLaaS」

～ずっと豊かに暮らせる社会へ～

２．開催概要

・開催期間：2025年10月29日(水)～10月30日(木）

・会 場：京都市勧業館みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

・出展場所：産業振興ゾーン５-４

・主 催：株式会社あわえ

３．その他

・「JOBJOBGO」については10月29日（水）に、「JCLaaS」については10月30日(木)に、10分間のプレゼンテーションを行う予定です。

・来場及び上記プレゼンテーションを聴講される場合は以下のリンクから事前来場登録をお願いします

https://localtech.jp/kyoto/visitors-entry/

※「JOBJOBGO」についてのプレゼンテーションを聴講希望の場合は「S-1」、「JCLaaS」についてのプレゼンテーションを聴講希望の場合は「S-9」のセミナーをそれぞれお申込みください。（聴講者数には上限があります）

・ＪＲ西日本の出展ブースにお越しいただいた皆様には、ＪＲ西日本オリジナルカード等のノベルティグッズを配付予定です（配付枚数には上限があります）

・当社グループ会社であります株式会社JR西日本テクシアも「第４回地域×Tech関西」及び同時開催される「第２回こども×Tech関西」に出展予定です。