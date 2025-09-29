国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、新たに開始するJAXA宇宙技術実証加速プログラム（JAXA-STEPS：JAXA Space Technologies rapid Evaluation Program on Small satellite）の2025年度公募を、2025年9月29日より開始いたしました。

本プログラムは、従来の小型衛星関連プログラムを統合・再編し、官民に裨益するミッション・キー技術のPoC（Proof of Concept：概念検証）を、ワンストップで効率よく（クイックかつタイムリーに）提供する仕組みを実現するものです。

官民で活用可能な革新的・基盤的なミッションやキー技術のアイデアをお持ちの民間企業、大学、研究機関及びJAXAの研究者・技術者の方、宇宙実証サービスを提供する民間事業者の方、及び教育目的で打上げ機会をお探しの方が、本プログラムに積極的に参加し、本プログラムをご活用いただけることを期待しています。

2025年度公募スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/43170/table/74_1_9288524de78857cfdc6a2935e9df3d89.jpg?v=202509300326 ]

本公募に関する詳細や応募条件等は、以下のホームページで公開しております公募要領をご確認ください。また、2025年9月5日に開催したJAXA-STEPS公募説明会の内容につきましても資料等を公開中です。併せてご確認ください。

JAXA-STEPSホームページ： https://www.kenkai.jaxa.jp/jaxa-steps/

