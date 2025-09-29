AI検索最適化「ASO」提供開始　AIに選ばれる新しい検索対策を提案

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、検索体験が大きく転換する時代に対応し、新サービス「AI検索最適化（AI Search Optimization／ASO）」を提供開始しました。

従来のSEOが「順位競争」であったのに対し、ASOは「AIに選ばれる」ことを目的とし、ゼロクリック時代においても企業・ブランドが確実にユーザーに届く仕組みを実現します。

■ ASO（AI Search Optimization）とは

ASOは、AI検索時代に対応した新しい検索最適化の手法です。

従来のSEOは検索順位を上げ、クリックを獲得することがゴールでした。

しかしAI検索の普及により、ユーザーはリンクではなく AIが提示する答えそのもの を参照するようになっています。

この環境で重要なのは「順位」ではなく「AIに選ばれるか」。

すなわち情報発信の目的は「検索に載る」から「AIの答えに採用される」へと変わりました。

特徴

AI回答への引用をゴールとする戦略：AIが参照しやすい形で情報を整備し、一次情報や権威性を強化。

SEOの延長ではなく独立施策：単なる順位取りではなく、AIの学習・引用ロジックを前提に設計。

社会的責任との直結：政策・医療・教育・防災など、誤情報が許されない分野で正しい情報を届ける基盤に。

■ なぜASOが必要か

検索行動は「リンクを探す」から「AIが答えを提示する」スタイルへと急速に変化しています。

これは単なる技術進化にとどまらず、情報流通や世論形成に直接影響を与える社会的な変化です。

・情報行動の変化：検索結果がそのまま購買や意見形成に直結。

・信頼格差の拡大：AIは権威性や一次情報を優先し、情報発信力の差が固定化する危険。

・競争ルールの転換：クリックが減少する一方、AIに引用されれば「唯一の答え」として扱われる。

・公共性の重要性：政策・医療・防災など、誤情報を防ぐためにAIに正しい情報を学習させることは社会的責任。

■ サービス提供内容（3フェーズ）

調査・診断

・AI検索リサーチ（主要KWでの回答調査）

・競合分析（引用される企業・サイト特定）

・技術診断（構造化データ／速度／UXチェック）

実装

・FAQ・HowTo形式のコンテンツ制作

・一次情報・事例データ強化

・構造化データ導入（FAQ／Article／LocalBusiness 等）

・権威性確立（著者・監修情報提示）

運用

・AI回答モニタリング（露出率・引用回数・CTR）

・月次改善レポート（記事更新・リライト提案）

・Google仕様の変化に応じた継続アップデート

■ 料金プラン（3タイプ）

ASOは3つの料金プランで提供され、企業のニーズや規模に応じた柔軟な選択が可能です。

まず「ASO Lite」プランは、AI検索診断と改善レポートを提供し、初期費用30万円・月額10万円で導入可能です。

「ASO Standard」プランは、Liteに加えて月2本の記事制作、構造化データ導入、月次レポートを含み、初期費用50万円・月額30万円で提供します。

そして「ASO Premium」プランは、Standardに加えて月4本の記事制作、詳細レポート、専任サポートを備え、初期費用80万円・月額50万円での展開となります。

すべてのプランは税別で、導入規模や施策範囲に応じて最適な選択が可能です。

■ 業界ターゲット

ASOは特に 「地域名＋サービス名」で集客する業種 に大きな効果を発揮します。

士業／医療／美容／教育／不動産

地域検索に依存度が高く、AIに「信頼できる地域の専門情報」として引用されることが集客の成否を左右します。

EC・ブランド企業

「商品ジャンル＋おすすめ」「口コミ」などの検索でAIに引用されることが、売上拡大やブランド認知向上に直結します。

中小～中堅企業

これまでSEOに投資しても成果が鈍化している企業にとって、ASOは次の成長を切り拓く突破口となります。

検索行動が「リンクを探す」から「AIの答えを参照する」へと変化した現在、AIに選ばれることは競争力を維持するための必須条件 になりつつあります。

■ 差別化ポイント

ファーストイノベーションのASOは、国内においても先駆的なASO専業パッケージ として、以下の点で差別化を図っています。

AIが引用しやすい設計

FAQや一次情報を重視し、AIが信頼して引用できるコンテンツを体系的に構築。

独自KPIによる可視化

「AI引用率」「AI露出回数」など、ASO専用の指標で成果を定量化し、透明性を確保。

専門家監修による権威性強化

著者・監修情報を提示し、AIに“信頼される情報源”として認識される基盤を整備。

従来のSEOでは曖昧だった成果指標を、ASOは 「AIに選ばれるかどうか」 という明確な基準で評価可能にしました。

■ 今後の展望

AI直答型検索が主流となる未来において、企業が信頼を獲得できるかどうかは 「AIに認識されるか否か」 にかかっています。

検索対策は単なるマーケティングではなく、事業存続と成長を左右する経営課題です。

ファーストイノベーションはASOを通じて、地域企業から大手ブランドまで幅広く支援し、日本全体のデジタル競争力を底上げしていきます。

さらに英語圏をはじめとする海外検索にも対応し、グローバル展開を見据えた取り組みを進めます。

私たちは「AIに信頼される未来」を共に築き、情報発信の新しい標準を確立することで、すべての企業が公平に成長できる社会を実現してまいります。

企業概要株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション

本社所在地：東京都中央区晴海3‑13‑1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役：木ノ根雄志

担当：

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式URL：https://www.f-innovations.co.jp/