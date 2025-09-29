異端”こそが才能。QUEST株式会社、新人VTuber発掘オーディション「異端転生プロジェクト」第2期が9月1日(月)より開催！

QUEST株式会社

VTuberプロダクション「QUEST株式会社」（本社：東京都目黒区、代表取締役：大畑仁徳）は、次世代の才能を発掘する新人VTuberオーディション「異端転生プロジェクト」第2期を2025年9月1日より開催いたします。

本オーディションは、歌やダンスといった従来の枠にとらわれず、楽器演奏、スポーツ、手品、専門知識、落語など、あらゆる分野において“自分だけの武器”を持つ方々を対象としています。

たとえ“普通じゃない”と感じていても、その個性こそがVTuberという舞台で輝く最大の資質です。

▼オーディション特設サイト

https://quest-jp.ltd/audition

寝食を忘れるほど夢中になれることはありますか？

誰にも負けない知識や、語り始めると止まらないこだわりはありますか？

その尽きることのない情熱こそが、VTuberとして輝くための最もパワフルなエンジンです。

歌やダンス、楽器演奏といったパフォーマンスはもちろん、特定のゲームへの深い知見、歴史や科学などの専門知識、人を惹きつけるトークスキルなど、あなたの「武器」のジャンルは一切問いません。

「こんなニッチな趣味が武器になるんだろうか？」

その問いの答えは、間違いなく「YES」です。

あなただけのユニークな輝きを、私たちは待っています。

【オーディション概要】

▼ タイトル

- QUEST株式会社 新人VTuber発掘オーディション「異端転生プロジェクト」

▼ 募集期間

- 2025年9月1日～2025年12月31日まで

▼ 応募資格

- 満18歳以上で継続的な配信活動が可能な方

-「博士、マニア、オタク、変人」と言われたことがある方

▼ 応募費用

- 0円

▼ 合格後にかかる費用

- 0円

▼ 報酬体系

- 成果報酬制

- 活動から得た収益の一部を振り分けいたします。（按分の割合は応相談）

▼ 応募方法

- 下記、応募サイトよりエントリー

https://quest-jp.ltd/audition_contact(https://quest-jp.ltd/audition_contact)

【選考スケジュール（予定）】

１.応募フォーム送信

２.書類確認／担当者より返信（2～3営業日）

３.書類選考・面接など個別実施（1～2ヶ月を想定）

※次の選考ステップに進む場合、担当者からメールで連絡をさせていただきます。

【合格後の流れ】

10か月程度のVTuberデビューの準備、モデル制作、活動のための研修を経てデビューいただきます。

デビュー後はVTuberとしてYouTubeを中心に動画投稿および配信活動をしていただくことを想定しています。

【QUEST株式会社について】

QUEST株式会社は、「挑戦を当たり前にする」をMISSIONに掲げ、エンターテインメントの力で新時代の創造を目指すVTuberプロダクションです。

すべてのメンバー・スタッフが“プロであること”に誇りを持ち、常に高いクオリティと革新性を追求しています。

国内ではVTuberグループ「ステラリズ」「Vquet」並びに「新弐あむ」、国外ではベトナムにてVTuberグループ「FRAMERS」の運営をしており、ライブ配信・音楽・イベントを通じて、世界中のファンと共に新たなエンタメ体験を創出しています。

【会社概要】

会社名：QUEST株式会社

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号

代表者：代表取締役 大畑 仁徳

設立：2022年2月28日

公式サイト：https://quest-jp.ltd/

【本件に関するお問い合わせ】

QUEST株式会社

お問い合わせフォーム：https://quest-jp.ltd/contact