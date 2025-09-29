JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)は、Foundation Level Extension シラバス アジャイルテスト担当者の資格認定試験を期間限定で実施します
JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)は、Foundation Level Extension シラバス アジャイルテスト担当者の試験を期間限定で実施します。Foundation Level Extension シラバス アジャイルテスト担当者の認定試験は、日本語での実施は初めてとなります。ぜひこの機会をご活用ください。
■Foundation Level Extension シラバス アジャイルテスト担当者
アジャイルプロジェクトのテスト担当者は、アジャイルプロジェクトを支える価値と原則、そして、開発者とビジネス代表者とが一体となるチーム全体アプローチにとって、テスト担当者がいかに不可欠な要素となるかを理解し、活動します。
アジャイルプロジェクトのメンバーは、初期から頻繁にテスト担当者と相互にコミュニケーションすることにより、欠陥を早期に除去し、品質の高いプロダクトを開発できるようになります。
シラバスのダウンロードは以下から可能です。
シラバスダウンロード :
https://jstqb.jp/dl/JSTQB-SyllabusFoundation-AgileExt_Version2014.J02.pdf
■試験概要
お申込み期間：
2025年10月1日 (水) から2026年1月17 日 (土)
試験実施期間：
2025年10月19日 (日) から2026年1月18日 (日)
なお合否の連絡は受験後、約 90 日後を予定しております。
※期間中の受験は1度のみとなります。再受験はできかねますのでご了承ください。
受験資格：
JSTQB認定テスト技術者資格 Foundation Level 資格試験に合格していること
または、JSTQB (日本) 以外の Foundation Level 資格試験に合格していること
■試験のお申込み方法
JSTQB認定試験申し込みWebサイトから手続きを行ってください。
https://qualification-jstqb.com/examinee/
※お申込みの際に「JSTQB認定試験申し込みWeb サイト」のアカウントが必要になります。
アカウント登録後にお申込みをお願いいたします。
■受験料とお支払いについて
受験料：22,000円（税込）
(※税抜価格：20,000円、消費税10%：2,000円)
お支払い方法：
お支払いはクレジットカード払いのみとなります。(VISA、Master、JCB、AMEX が利用できます。)
※領収書の発行にも対応いたします。
■受験に際してのお願い
テストセンターで受験される際に、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要になります。
パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等の持参をお願いいたします。
また試験室内へ私物の持ち込みはできません。 試験中のメモ作成のために、テストセンターの受付にてホワイトノートとペンをお渡しいたします。なお試験終了後、ホワイトノートとペンは回収いたします。
■CBTの操作について
ピアソンVUE CBT試験のデモサイトが用意されております。
受験前に操作方法などをご確認ください。
https://wsr.pearsonvue.com/demo-jp/
■ソフトウェアテスト技術者資格認定組織（JSTQB）について
JSTQB は日本におけるソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織で、各国のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB（International Software Testing Qualifications Board）に 2005 年 4 月より加盟しています。
JSTQB が運営するソフトウェアテスト技術者資格はISTQBを通じて相互認証を行っており、本組織が運営する資格は海外でも有効な資格となっております。
JSTQB ウェブサイト：https://jstqb.jp/index.html
JSTQB 公式X：https://x.com/JSTQB_PR
JSTQB が公開しているシラバス（学習事項）はソフトウェアテストの技術情報としても活用できる内容です。
本シラバスを活用して日本のソフトウェアテスト技術者の技術向上に貢献したく、JSTQB はシラバス（学習事項）を無料で提供しております。
各シラバスのウェブサイト：https://jstqb.jp/syllabus.html
■お問い合わせ先
JSTQB お問い合わせ窓口 E-mail： jstqb-query@jstqb.npoaster.jp