【小野建スチール株式会社】J1リーグ所属のサンフレッチェ広島とパートナーシップ契約を締結

小野建株式会社パートナーシップ契約の概要

小野建グループは「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」を存在意義として鉄鋼事業と建設事業を地域に根差して全国展開しております。

小野建グループの１社である小野建スチールは鋼材の加工販売を主業として、広島県広島市にて60年近くの業歴を築き上げてきました。

スポーツ振興を通して広島県を盛り上げ、広島県の「マチづくり」に貢献するために、広島県広島市をホームタウンとしているサンフレッチェ広島とのパートナーシップを決定しました。

なお、サンフレッチェ広島の競技場であるエディオンピースウイング広島にて小野建スチールのロゴが掲出されております。

サンフレッチェ広島概要

サンフレッチェ広島は、1992年に設立されJリーグ設立当初からの伝統のあるチーム。サンフレッチェの名称の由来は、日本語の「三」とイタリア語の「フレッチェ（矢）」をあわせて作った造語で「三本の矢」を意味しており、有名な広島の戦国武将である毛利元就の古事を基にしている。

【名称】

サンフレッチェ広島

【設立】

1992年4月24日

【ホームスタジアム】

エディオンピースウイング広島

（広島県広島市中区基町１５－２－１）

【HP】

https://www.sanfrecce.co.jp/?ref=globalHeader-regina_cta

小野建スチール概要

会社名 ：小野建スチール株式会社

本社所在地 ：広島県広島市南区出島1丁目34-61

代表取締役社長 ：國近 忠康

事業内容 ：鉄板の卸・加工

HP ：https://okinaga-k.jimdofree.com/

設立 ：1966年10月25日

小野建スチールの社員一同