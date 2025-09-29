「南アルプスユネスコエコパーク」の登録更新決定について

長野県富士見町

富士見町入笠山

令和７年９月２７日（土・現地）に中国・杭州で開催された「第37回MAB計画国際調整理事会」にて、平成26年に初めてユネスコエコパーク（生物圏保存地域）に登録された南アルプスユネスコエコパークの登録更新が正式に決定されました。

南アルプスユネスコエコパークは山梨・静岡・長野の３県１０市町村にまたがるエリアで構成され、3,000m級の高峰と多様な生態系を擁しており、高山植物やニホンジカ、ライチョウが生息し、生物多様性が際立つエコパークとして評価をされてきました。2014年に初の認定を受けて以降、エコパーク構成10市町村が環境教育や持続可能な観光資源の活用を通じ、自然保護と地域振興を両立してきました。

南アルプスユネスコエコパークは登録10周年を経て、エコパークを管理運営する「南アルプス自然環境保全活用連携協議会」を中心に、登録の更新に必要な「定期報告書」の作成に取り組み、完成した定期報告書を令和6年度にユネスコ本部へ提出したところでありました。

この報告書は10年間における自然環境を取り巻く変遷を記録したデータ、エコパーク関連の様々活動の記録、諸問題への対処など、数多くの項目を含んだものであり、ユネスコの規定する基準に適合するか、厳格な審査にかけられました。

結果、南アルプスユネスコエコパークの定期報告書は生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）の設ける基準を包括的に満たしているとされ、今回の登録更新に至りました。登録更新の決定を受け、南アルプス自然環境保全活用連携協議会、および構成10市町村ではさらなるエコパークの価値の向上、理念の推進を図り、地域住民と協働した事業展開をしていきます。

■発信

「南アルプス自然環境保全活用連携協議会 各構成市町村（北杜市、韮崎市、南アルプス市、早川町、飯田市、伊那市、富士見町、大鹿村、静岡市、川根本町：令和7年度事務局 韮崎市）