「第61回日本移植学会総会」に遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」をブース出展

ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下のウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、2025年10月9 日（木）～10月11日（土）に、ウインクあいち（愛知県名古屋市）で開催される「第61回日本移植学会総会」（会長: 愛知医科大学 腎移植外科 教授 小林孝彰先生）にリアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」(※1)をブース出展すると共に、ランチョンセミナーを開催します。

■第61回日本移植学会総会 概要

・公式サイト：https://www.congre.co.jp/61jst2025/index.html

・会期 ：2025年10月9 日（木）～10月11日（土）

・会場 ：ウインクあいち

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

・参加方法 ：下記URLよりご確認ください。

https://www.congre.co.jp/61jst2025/registration/index.html

＃ブース出展について

・展示会場 ： ３番ブース（ウインクあいち 6階 展示場）

・展示内容 ： リアルタイム遠隔医療システム

「Teladoc HEALTH TV Pro 300」 (※2)

＃ランチョンセミナーについて

本セミナーのテーマは『臓器提供施設連携における遠隔医療システムの活用』です。北海道大学病院 臓器移植医療部 部長 診療教授の嶋村剛先生を座長としてお招きし、東北大学病院 臓器移植支援室 室長 兼 高度救命救急センター 副部長の古川宗先生と、岡山大学病院 高度救命救急センター 講師 兼 小児救急科 科長の塚原紘平先生に、「Teladoc HEALTH」を活用した移植医療の実例や、次世代育成での活用方法についてご講演頂きます。

・テーマ ：『臓器提供施設連携における遠隔医療システムの活用』

・日時 ：2025年10月11日（土）11:50～12:40

・会場 ：第6会場（ウインクあいち 8階 802・803）

・座長 ：北海道大学病院 臓器移植医療部 部長 診療教授

嶋村剛先生

・演題１. ：『”提供の意思”を医療につなぐ～遠隔支援と救急現場の挑戦～』

・演者 ：東北大学病院 臓器移植支援室 室長

兼 高度救命救急センター 副部長

古川宗先生

・演題２. ：『遠隔で支える未来の医療人材～岡山大学病院の実践から学ぶ移植医療と遠隔連携～』

・演者 ：岡山大学病院 高度救命救急センター 講師

兼 小児救急科 科長

塚原紘平先生

＃リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」について

専門医の少ない医療機関と遠隔地の専門医をオンラインで繋げる、リモート操作可能なリアルタイム遠隔医療システムです。超音波診断装置などの周辺医療機器と接続し、患者さんの容体を短時間で把握することができます。遠隔地にいる医師主導で操作を可能とし、現場にいるように情報を取得できます。

※リアルタイム遠隔医療システムのラインナップ。本製品には医療機器に該当する機能は含まれていません。

（※1）（※2）リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」ブランドサイト

https://www.phchd.com/jp/bx/telehealth

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。「メディコム」ブランドの医事コンピューターや電子カルテシステムの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。また、2023年10月に富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社より電子カルテ・レセプト関連事業を取得し、ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社が誕生。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com