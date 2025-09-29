【開催報告】大阪を代表する「トップランナー企業」をめざして！大阪市が認定した有望プロジェクト4件の認定証授与式・プレゼンテーション会を実施
新たな需要の創出が期待できる新製品・新サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業のプロジェクトを大阪市が認定し、公益財団法人大阪産業局が継続的にサポート（ハンズオン支援）する「大阪トップランナー育成事業」。
2025年4月11日（金）に2025年度第2期認定プロジェクトの募集を開始し(※1)、70件近くのエントリーの中から、独自性、新規性、スケールの面で将来性が期待できる4件のプロジェクトが認定されました。
このたび、2025年9月25日（木）に、国指定重要文化財である「大阪市中央公会堂」において、認定証の授与式及び各プロジェクトのプレゼンテーション会を下記の通り開催しました。
(※1)
2025年4月11日（金） プレスリリース配信
https://www.osaka-toprunner.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/20250411_TR_release.pdf
【2025年度 第2期認定証授与式及び事業プレゼンテーション会 概要】
日時：2025年9月25日（木）13：30-15：00
場所：大阪市中央公会堂 （大阪市北区中之島1丁目1番27号）
＜当日の流れ＞
開会
認定証 及び 目録授与
認定プロジェクト プレゼンテーション（5分×4社）
集合写真撮影・名刺交換会
終了
＜2025年度 第2期認定プロジェクト 計4件（発表順）＞
◇【安心の老後をサポートする弁護士運営の身元保証サービス】
株式会社あかり保証
代表取締役 清水 勇希
プロジェクトの詳細 :
https://www.osaka-toprunner.jp/project/akarihosho/
◇【街中の小さな植物工場で、CO2を削減する】
スパイスキューブ株式会社
広報担当 樋口 裕香
プロジェクトの詳細 :
https://www.osaka-toprunner.jp/project/spicecube/
◇【0ロスフードプロジェクト】
株式会社フォレストバンク
代表取締役 小林 亮
プロジェクトの詳細 :
https://www.osaka-toprunner.jp/project/forest-bank/
◇【介護業界の兼務に特化！勤怠管理クラウドサービス「LINDA」】
株式会社プラスワン・イノベーション
代表取締役 中尾 信也
プロジェクトの詳細 :
https://www.osaka-toprunner.jp/project/plus1innovation/
2025年10月より、各認定プロジェクトに専任の担当コーディネータを配置し、直面する課題の解決をサポートすることで、事業拡大を促進します。
また、大阪市内のプロジェクト実施企業は、ハンズオン支援金(上限額200万円)を活用し、費用を伴うハンズオン支援を実施する際に充当できます。
（※一部企業負担あり）
さらに、りそなグループの関西みらい銀行が認定プロジェクトに対し、1社最大20万円の助成金を支給するほか、必要に応じて財務面の強化や販路拡大などのサポートを行います。
【大阪トップランナー育成事業とは】
新製品・新サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業を対象に、新規性があり成長が期待できる有望なプロジェクトを大阪市が認定。
市場投入から販路拡大までコーディネータが伴走し、必要に応じたオーダーメイド型の継続的サポート（ハンズオン支援）を実施することにより、将来的に大阪を代表するトップランナー企業の創出に寄与することを目的としています。
2013年度からスタートした本事業も2025年度で13年目を迎え、累計で134件（2025年度第2期分を含む）を認定してきました。
大阪トップランナー育成事業の概要 :
https://www.osaka-toprunner.jp/about/
これまでの認定プロジェクト :
https://www.osaka-toprunner.jp/project/
【本件に関する問い合わせ先】
公益財団法人大阪産業局
「大阪トップランナー育成事業」運営事務局
事業担当：芳村、中村
TEL：06-6271-0303
Mail：osaka-tr@obda.or.jp