くらしと生協 × MOTHERS編集部×モリリンが共同開発。暖かさ・肌触り・使い勝手の３拍子そろった「ママ目線」の寝具カバーが発売！

繊維専門商社のモリリン株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：森 俊輔、以下モリリン）の新規事業室ライツ事業によるコラボレーション企画の一環として、日本生活協同組合連合会（本社：東京都渋谷区、代表理事会長：新井 ちとせ、以下日本生協連）の通販カタログ「くらしと生協」、およびママのリアルな視点で情報を発信するMOTHERS編集部と共同で、子育て世代の睡眠の悩みに寄り添う新商品「綿キルトケットにもなるふんわりあったか寝具カバー」を開発。2025年9月29日より「くらしと生協」にて販売を開始します。

本取り組みは、寝具開発を担うモリリン、生活者の声を商品企画に繋げる「くらしと生協」、そしてママの視点を持つ「MOTHERS編集部」の三者が、座談会を通じて冬の睡眠の課題に真摯に向き合うことで実現しました。

ママたちのリアルな声を参考に

「冬の睡眠は、暖かさも、大好きな綿の肌触りも、子どものための使い勝手も、何も妥協したくない」。そんなママたちの切実な願いに応えるため、素材と仕様に徹底的にこだわりました。

座談会で見えたリアルな声

座談会では、ママたちから冬の寝具に関するリアルな悩みが語られました。

・「寝室が寒くて寝つきにくい」

・「家族それぞれで好みの肌触りや寝心地が違う」

・「鼻血や嘔吐など子どもの体調不良に備えて洗濯のしやすさも重要」

など

こうした声を受け、「暖かさ（機能性）」「肌触り（心地よさ）」「使い勝手（家事ラク）」の3拍子そろった寝具の開発がスタート。三者の知見を結集し、ママたちの理想を形にしました。

今回発売する「綿キルトケットにもなるふんわりあったか寝具カバー」は、座談会での意見をもとに改良を加えた新商品です。

本商品は、掛けふとんカバーの片面に細かなキルティングを施し、わた入りにすることで、寒い時期は「掛け布ふとんカバー」として、春や秋の肌寒い時期にはこれ1枚で「キルトケット」としても使える便利な1枚2役の仕様となっています。気温に合わせて使い分けることで長くお使いいただけるだけでなく、ご家庭の洗濯機で気軽に丸洗いができるため、いつでも清潔に保てます。ママたちの「あったらいいな」という想いに応える、冬の睡眠の新定番が完成しました。

商品概要

- 商品名: 綿キルトケットにもなるふんわりあったか寝具カバー- 発売日: 2025年9月29日（月）- 販売チャネル: 「くらしと生協」カタログおよびWebサイト- 特集ページURL: https://www.e-kurashi.coop/shop/list/index.html?cc=400521- サイズ: 掛けカバーシングル (150×210cm)- カラー展開: アイボリー、ベージュ、ピンク- 価格: 4,990円（税込 5,489円）- 素材:＊表側・裏側: 毛羽部 / 綿100%、グランド糸 / ポリエステル100%＊内側: ポリエステル100%＊詰めもの: ポリエステル100% (0.3kg)- 製造国: 中国製

●日本生活協同組合連合会「くらしと生協」

「くらしと生協」では、「寝具といえば生協」と思い浮かべる方をひとりでも多くできるよう、組合員の声を商品企画につなげています。今後もくらしを上手に工夫し、毎日をちょっとずつ新しくしていく商品を紹介してまいります。

「くらしと生協」サイト:https://www.e-kurashi.coop

●MOTHERS編集部

MOTHERS編集部は新時代の生き方を提案する「プロママ集団」です。「ママ」であることが「女性のキャリア」の一つとなるように、社会との繋がり、経済的な自立、自分自身をエンパワーできるコミュニティを構築し、ママだからこそ実現できる取り組みを発信していきます。

公式サイト：https://mothers-lab.com/

●モリリン株式会社

起業して350年以上『豊かな暮らしの創造のため』に貢献すべく、繊維業の原点とも言える素材にこだわり、独自の素材開発にも力を入れてきました。現在では、紡績から織り・編み・染色・縫製まで、各工程に精通した人材が幅広い事業を展開。川上から川下までお客様のご要望に応じて新たな付加価値をお客様に提供するベストパートナーとなるよう努めて参ります。

モリリン株式会社WEBサイト：https://www.moririn.co.jp/

新規事業室ライツ事業

コンシューマーニーズ、ライフスタイルが多様性を帯び、流動的で相互に関連し合う中、ファッション、ビューティー、フード、インテリアなど、それぞれがどのように適合し、またどのような付加価値を見出すことができるか、繊維、アパレル業界に留まることなく、様々な業界の皆さまと共に、国内外のIP活用によるコラボレーション施策などの企画立案や運用展開などご提案して参ります。

