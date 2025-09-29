SBI損保とプラスヴォイス、きこえない・きこえにくい人も安心して楽しめるイベントを目指し、「遠隔手話通訳サービス」を提供

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）は、【 きこえない・きこえにくい人がいきいきと暮らせる社会づくりを目指す】株式会社プラスヴォイス（本社：宮城県仙台市、代表取締役：三浦宏之、以下「プラスヴォイス」）と協力し、9月26日（金）～9月28日（日）にかけて東京ビックサイトで開催された展示会「GOODLIFEフェア2025」（主催：朝日新聞社）において、昨年に引き続き「遠隔手話通訳サービス」の提供およびステージ・セミナー会場への手話通訳者の派遣を行いました。さらに、誰もが安心して情報にアクセスできることを目指す「情報保障」の考え方に基づく仕組みや工夫や、きこえない・きこえにくい人とのコミュニケーション方法について、特設サイトの設置および啓発フライヤーの活用により来場者に紹介するとともに、大会エンブレムを使ったオリジナルグッズのプレゼントを通じて東京2025デフリンピックの応援を呼びかけました。

プラスヴォイスが提供する「遠隔手話通訳サービス」は、きこえない・きこえにくい人のコミュニケーションを手話通訳者がビデオ通話を通してリアルタイムでサポートするサービスです。SBI損保は、きこえない・きこえにくい人も、ライフスタイルを彩る600超のブースや多彩なステージ・セミナーを、双方向のコミュニケーションを通じて安心して楽しんでいただけるよう、遠隔手話通訳サービスの提供および手話通訳者の派遣を行うプラスヴォイスに２年連続で協賛いたしました。

また、プラスヴォイスと協力し、「情報保障」をテーマとした特設サイトや、きこえない・きこえにくい人とのコミュニケーション方法を紹介する特設サイト（以下「本サイト」）を制作・公開いたしました。本サイトでは、きこえない・きこえにくい人に視覚的に情報を届ける仕組みや、11月に開催される東京2025デフリンピックで導入予定のランプや旗を活用して判定や合図を伝える工夫、きこえない・きこえにくい人とのコミュニケーション方法、日常で使える手話などを紹介しています。きこえの違いを知ってもらうことで、互いを尊重し合いすべての人がおのおのの強みを生かせる社会の実現につなげるべく、会場では本サイトの内容をまとめた啓発フライヤー600部を配布いたしました。

さらに、東京2025デフリンピックのサッカー競技スポンサーとして、スポーツを通じて聴覚障害に関する理解が社会に広がることを目指し、大会エンブレム入りのオリジナルノートおよびオリジナルボールペンも配布いたしました。

SBI損保では、耳や言葉が不自由な方にも手話、筆談、文字チャットを使ってスムーズにご契約手続きやお問い合せをしていただけるように「SBI 損保の手話・筆談サービス」をご用意しておりますが、今後とも、すべての人が互いに尊重し合いながらともに生きていく社会の実現を目指し、多様な価値観やライフスタイルを理解し認め合うための取り組みを推進してまいります。



＜特設サイト＞

- きこえのちがいをチカラに！デフリンピックがつくる未来「情報保障」と東京2025デフリンピックのご紹介https://plusvoice.co.jp/service_kigyo/special-page_2025.php- 「手話を広げる小さなマーク」きこえない・きこえにくい人とのコミュニケーションの取り方や簡単な手話のご紹介https://plusvoice.co.jp/service_kigyo/special-page.php

◆SBI損保について

SBI損保は総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準のお客さまサービスを提供しています。テクノロジーの力で新たな価値を創造し、SBIグループ各社のシナジーでさらなる飛躍に向けチャレンジし続けます。

【 会社概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/454_1_67cbeb40456f82a60cfc54ec1b49de49.jpg?v=202509300256 ]

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場）のもと、SBI損保を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。