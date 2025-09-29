日本弁理士会主催EXPO2025　大阪・関西万博 「万博で未来を体験しよう」日華化学株式会社様の出展ブースにて同社の繊維加工技術を応用したヘアウィッグを参考展示

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、日本弁理士会主催 EXPO2025 大阪・関西万博 「万博で未来を体験しよう」 技術体験会の日華化学株式会社の出展ブースにて、同社の繊維加工技術「ネオクロマト加工」の技術を当社オリジナル人工毛に応用したヘアウィッグを参考展示いたします。

【出展概要】

展示会名：日本弁理士会主催 EXPO2025大阪・関西万博「万博で未来を体験しよう」

日本弁理士会サイト https://expo2025-jpaa.jp/ippan#experience

開催日：2025年10月5日(日)～10月7日(火) 9:00～21:00

※一般開放の時間は、日によって変わりますが、17:00～21:00頃

会 場 ：大阪・関西万博会場内 EXPOメッセ「WASSE」（西ゲート近く）

○日華化学株式会社

界面活性剤・高分子を中心とする界面科学と毛髪科学を基盤とする化学メーカー。国内トップシェアを誇る繊維加工用の各種薬剤をはじめ、金属加工、紙・パルプ、クリーニングなどの各業界向けの薬剤、さらに各種ヘアケア材、化粧品、医薬品など、幅広い分野で事業展開を行う。

https://www.nicca.co.jp/

