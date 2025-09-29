株式会社AMDlab CTO松原、Archi Future 2025に登壇決定
建築業界のDXを推進する株式会社AMDlab（代表取締役CEO：藤井章弘）の取締役CTO・松原昌幹が、2025年10月23日（木）にFTホール HALL300（東京都江東区）で開催される建築BIMのイベント「Archi Future 2025」において、セミナー登壇することをお知らせします。
松原のセッションは「BIM × 〇〇 構築実演チャレンジ 40分 ―業務を変える AI・クラウドサービス連携、作れるだけ作ってお見せします―」と題し、2025年10月23日（木）13:00～13:40 にTFTホール HALL300にて実施されます。
本セッションでは、BIMとAI・クラウドサービスを掛け合わせた新しい可能性を、実演を通じてご紹介します。
■登壇者コメント（松原）
様々な『実際の事例』は他のセッションでも聞けると思いますので、私のセッションでは『実際に動くモノ』をお見せしたいと考えています。
BIMに対してAIやSaaSを活用することで、どの程度の精度・動作が『今』実現できるのか。その可能性を40分の中でできる限り実演します。
『自分の仕事に使えそう』『会社全体で導入すれば効率化できそう』『ちょうどこういう仕組みを作りたいと思っていた』――そんな気づきやヒントにつながる時間になれば嬉しいです。
■開催概要
名称：Archi Future 2025
日時：2025年10月23日（木）※松原の登壇は13:00～13:40
会場：TFTホール HALL300
定員：各講座220名（無料・事前申込制）
申込締切：2025年10月16日（木）17:00 ※定員に達し次第受付終了
公式サイト：https://www.archifuture.jp/2025/seminar.html
参加申込フォーム：https://www.archifuture.jp/2025/form/
■AMDlabについて
AMDlabは、建築設計を中心に建築業界のDXを推進しているスタートアップ/一級建築士事務所です。
BIM, Web, AIなどの技術を活用し、コンサルティングやシステム開発、自社プロダクトの開発などの複数の事業を展開しています。
名称 ：株式会社AMDlab（一級建築士事務所）
代表取締役 ：藤井 章弘
設立 ：2019年1月4日
所在地 ：（本社）兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2-2-202
（東京オフィス）東京都港区虎ノ門3丁目1-1虎ノ門三丁目ビルディング2FQuest虎ノ門
HP ： https://amd-lab.com(https://www.amd-lab.com/)
事業内容 ：
・DXソリューション事業
コンサルティング、システム開発、BIM/コンピュテーショナルデザイン教育
・SaaS事業
高速建築設計クラウド「DDDDbox」(https://ddddbox.app/)