株式会社AMDlab CTO松原、Archi Future 2025に登壇決定

建築業界のDXを推進する株式会社AMDlab（代表取締役CEO：藤井章弘）の取締役CTO・松原昌幹が、2025年10月23日（木）にFTホール HALL300（東京都江東区）で開催される建築BIMのイベント「Archi Future 2025」において、セミナー登壇することをお知らせします。

松原のセッションは「BIM × 〇〇 構築実演チャレンジ 40分 ―業務を変える AI・クラウドサービス連携、作れるだけ作ってお見せします―」と題し、2025年10月23日（木）13:00～13:40 にTFTホール HALL300にて実施されます。

本セッションでは、BIMとAI・クラウドサービスを掛け合わせた新しい可能性を、実演を通じてご紹介します。

■登壇者コメント（松原）

様々な『実際の事例』は他のセッションでも聞けると思いますので、私のセッションでは『実際に動くモノ』をお見せしたいと考えています。

BIMに対してAIやSaaSを活用することで、どの程度の精度・動作が『今』実現できるのか。その可能性を40分の中でできる限り実演します。

『自分の仕事に使えそう』『会社全体で導入すれば効率化できそう』『ちょうどこういう仕組みを作りたいと思っていた』――そんな気づきやヒントにつながる時間になれば嬉しいです。

■開催概要

名称：Archi Future 2025

日時：2025年10月23日（木）※松原の登壇は13:00～13:40

会場：TFTホール HALL300

定員：各講座220名（無料・事前申込制）

申込締切：2025年10月16日（木）17:00 ※定員に達し次第受付終了

公式サイト：https://www.archifuture.jp/2025/seminar.html

参加申込フォーム：https://www.archifuture.jp/2025/form/

■採用情報

AMDlabでは現在、幅広いポジションで仲間を募集しています。自身が作成したプロダクトにより、実際に建物が建ち、まちをつくる、そのやりがいは非常に大きいです。建築業界の変革に挑戦し、未来の世界を共に創り上げる志を持つ方のご応募をお待ちしております。

https://www.amd-lab.com/recruit

まずは話だけでも聞きたいという方も大歓迎です。以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.amd-lab.com/contact

■採用関連リンク

エントランスブック(https://recruit.amd-lab.com/AMDlab-Entrance-Book-21c6a91e3bcb80f59b96e71801992deb)

note(https://note.com/amdlab)

■AMDlabについて

AMDlabは、建築設計を中心に建築業界のDXを推進しているスタートアップ/一級建築士事務所です。

BIM, Web, AIなどの技術を活用し、コンサルティングやシステム開発、自社プロダクトの開発などの複数の事業を展開しています。

名称 ：株式会社AMDlab（一級建築士事務所）

代表取締役 ：藤井 章弘

設立 ：2019年1月4日

所在地 ：（本社）兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2-2-202

（東京オフィス）東京都港区虎ノ門3丁目1-1虎ノ門三丁目ビルディング2FQuest虎ノ門

HP ： https://amd-lab.com(https://www.amd-lab.com/)

事業内容 ：

・DXソリューション事業

コンサルティング、システム開発、BIM/コンピュテーショナルデザイン教育

・SaaS事業

高速建築設計クラウド「DDDDbox」(https://ddddbox.app/)