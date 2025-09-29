株式会社アクト 経済産業省が定める「スマートSMEサポーター」に認定されました

株式会社アクト

株式会社アクト（本社: 東京都文京区、代表取締役: 小林 智彦）は、このたび 経済産業省が定める「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」として正式に認定されたことをお知らせいたします。

この制度は、中小企業の生産性向上や経営基盤の強化を目的に、ITツールの提供や導入支援を行う企業を経済産業省が認定するものです。

アクトは、サイバーセキュリティ事業を展開しており、企業へのランサムウェアなどのサイバー攻撃に対するセキュリティ支援を行っています。中小企業の皆さまは、当社がスマートSMEサポーターに認定されたことにより、自社に最適なITツールを安心して選べるだけでなく、導入後の相談やサポートもスムーズに進められるようになります。

この認定を機に、より中小企業の皆さまの業務効率化やデジタル化を強力にサポートしてまいります。

■ 主な認定サービス『データお守り隊』

「テータお守り隊」は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に認定されているEDR＋SOC＋簡易サイバー保険がセットになったセキュリティサービスです。PCなどの各端末に導入するだけで、AIが不審な挙動を自動で検知し、専門家が迅速に対応します。これにより、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の脅威からデータを守り、万が一の事態にも備えることができます。

＜サービス概要＞

・SentinelOne EDRを活用し、AIによる自動運用＋専門家によるSOCでランサムウェア等の

脅威を検知・対応。

・日本語・英語のレポートや技術サポート、推奨操作の代行などフルサポートを提供。

・端末1台あたり月額1,000円（税別）、初期費用0円、1台から導入可能。

詳細はこちら :https://act1.co.jp/cyber-security/data-omamoritai/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=link&utm_campaign=SME

【株式会社アクト】

1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へその時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベンダーとして安全に便利で変化に強い社会の実現に貢献していきます。

会社名 ：株式会社アクト

代表者 ：代表取締役CEO 小林 智彦

本社所在地：東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル６階

設立 ：1994年11月11日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：サイバーセキュリティ事業、システム開発、導入支援

