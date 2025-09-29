三崎未来ホールディングス代表・三崎優太、公益社団法人 日本青年会議所 不動産部会にて講演

三崎未来ホールディングス株式会社

不動産事業を展開する三崎未来ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：三崎優太）は、公益社団法人 日本青年会議所 不動産部会において代表取締役の三崎優太が講演を行いました。本イベントは2025年9月27日に福岡市のDAIMYO CONFERENCEで開催され、公益社団法人 日本青年会議所が主催しました。三崎は、自身が取り組む不動産事業の現状や、都心の不動産市場における展望について語りました。

講演の背景

この講演は、公益社団法人 日本青年会議所 不動産部会の定例活動の一環として実施されました。

当社は不動産ブランド「LUVIA（ルビア）」を通じて不動産事業を展開しており、今回の講演では、これまでの事業の取り組みや進める中で見えてきた課題、そして今後の展望について同業の皆さまに向けてお話しいたしました。

日本青年会議所 不動産部会は1974年に設立され、今年で50周年を迎える歴史ある組織であり、全国の不動産業界に携わる若手経営者・実務者700名超が所属しています。日々の例会や研究活動を通じて、不動産業の健全な発展と地域社会への貢献を目指して活動を続けています。

また、当日は、業界を代表する経営者であるタマホーム株式会社 代表取締役会長 玉木康裕氏も壇上に立ち、講演を行いました。

本講演を通じて、当社は「都心の不動産に特化した提案力」をさらに磨き、日本の不動産市場の健全な発展に寄与してまいります。

登壇者情報

三崎 優太（みさき・ゆうた）

三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役。

不動産事業「LUVIA」をはじめ、モビリティ事業や再生可能エネルギー事業など、幅広い分野でグループ経営を手がけている。

■関連リンク

公益社団法人 日本青年会議所(https://www.fudousanbukai.com/)

LUVIA公式サイト(https://luvia.co.jp/)

■会社概要

会社名：三崎未来ホールディングス株式会社

所在地：〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイスビル2F

代表者：代表取締役 三崎 優太

事業内容：不動産事業、YouTube事業、経営者コミュニティ運営 ほか

URL：https://mfh.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

三崎未来ホールディングス株式会社 広報担当

〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイスビル2F

E-mail：info@mfh.co.jp

Tel：03-5962-7641