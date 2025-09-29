11月1日(土)開催　関西国際空港の合同企業説明会の開催・運営を受託

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役社長：椛山亮)は、関西エアポート株式会社（大阪府泉佐野市 代表取締役社長 CEO 山谷佳之）が11月1日（土）に開催する合同企業説明会の開催・運営を受託いたしました。

アイデムはこれまで、関西国際空港の、採用ホームページの開設や合同企業説明会など様々なサポートを行ってまいりました。そういった実績を受け、11月1日(土)開催の合同企業説明会においてもサポートを受託。アイデムはこれまで多くの空港の採用支援で培った様々なノウハウを活用し、空港内事業者の採用負担軽減と共に、就業を希望される求職者の応募意欲を高めることに寄与します。

■関西国際空港合同企業説明会 https://recruit.kansai-airports.co.jp/kap/lp1/index2.htm(https://recruit.kansai-airports.co.jp/kap/lp1/index2.htm)

関西国際空港・大阪国際（伊丹）空港・神戸空港 求人採用サイト

https://recruit.kansai-airports.co.jp/(https://recruit.kansai-airports.co.jp/)

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。