前田拓哉アナ＆ウーデンアナがメインキャスターに！テレビ大阪の夕方のニュース「やさしいニュース」が今日からリニューアル

もっとやさしく！もっとわかりやすく！大阪の情報をお伝えします！！

大阪にこだわり、生活や経済に根ざしたニュースをやさしく、わかりやすくお届けしている、テレビ大阪の夕方のニュース「やさしいニュース」が、コンセプトはそのままに、リニューアル！

新たに前田拓哉アナとウーデンジェニファー里沙アナがメインキャスターに就任し、地域に寄り添いながら大阪の今を伝えます。また、スタジオも一新。フルバーチャルスタジオになってニュース内容に応じた多彩な演出でお送りします。

【出演者】

前田拓哉（テレビ大阪アナウンサー）

ウーデンジェニファー里沙（テレビ大阪アナウンサー）

大阪にこだわった生活・経済に密着した情報を“やさしく、わかりやすく”伝えるニュース番組「やさしいニュース」。理解しやすい表現で、社会的弱者の立場にも寄り添いながら、地域の人々に役立つ情報を届けます。日本経済新聞と連動した「発掘！関西白書」や「LBS」など、曜日ごとに多彩な企画を展開し、地域の文化や産業の背景を掘り下げ、関西の底力を紹介します。また、キャスターが街歩きをして、旬の経済を紹介するコーナーもスタート予定。暮らしに直結するニュースを丁寧にお届けします！

専門的なテーマもやさしい言葉で解説し、子どもから高齢者まで安心して見られる番組です。

現在、天満橋駅で「やさしいニュース」の新しいポスターを掲出中！

期間限定のポスターになります！テレビ大阪の最寄り駅・天満橋駅（京阪電車・Osaka Metro）にお立ち寄りの際は、前田アナ、ウーデンアナの表情を是非チェックしてみてください！

※広告に関する駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください