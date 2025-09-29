行方市自治体制定書体「行方市フォント」が決定

茨城県行方市株式会社モリサワが提供する「解ミン 宙 B」をベースとした行方市フォント

行方市では、市制施行20周年を記念して、行方市の制定書体「行方市フォント」を職員および子どもたちと一緒に選定する「『行方市フォント』プロジェクト（行方市制定書体プロジェクト）」を、フォントメーカーである株式会社モリサワと協力しながら進めています。

※制定書体とは、企業全体や個別のプロジェクトで使うことを決めた、特定の書体を指します。

企業で制定する書体は「コーポレートフォント」と呼ばれ、多くの場合は統一したブランドイメージを表現するために採用されます。

自治体が制定書体を持つことは、日本では先例が少ないものの、フィラデルフィアやシカゴ、ドバイ、ソウルなど、多くの都市で自治体の書体が制定されています。

本制定書体は、広報物など行政からの発信物・業務上の制作物において利用することを想定し、自治体のDNAを書体デザインと関連付けて、市の職員自身や住民も関わって選定・制定することで、インナーブランディングやシティプロモーションへの貢献を期待します。

9月8日（月）から12日（金）までの期間で行われた市内中学生の投票によって「行方市フォント」が、以下のとおり制定されました。

■「行方市フォント」

フォントに込められた“行方市らしさ”（テーマ）

『自然と調和するまち/自然の豊かさと共存するまち』

株式会社モリサワが提供する「解ミン 宙 B」をベースとした行方市フォント

制定された「行方市フォント」は、広報物など行政からの発信物・業務上の制作物での利用のほか、特定の文字（「行方市」など）にカスタマイズを行い、市章やロゴマークに使用していく予定です。

カスタマイズ後のデザインは、今後の発表を予定しています。

■制定までの過程- 市職員向けワークショップ（７月）職員が「行方市らしさ」とは何かを考え、未来の行方市がどうなっていて欲しいか、行方市のいいところ、不便なところなどを述べ、それを表す書体としてふさわしいものを選出しました。その結果をもとに、「行方市フォント」候補4書体を選定しました。- 小学生向けワークショップ（8月）市内小学校の4、5、6年生を対象に開催された「いきいきキャンプ2025」内で実施されたもので、「フォントって何だろう」という学習から始まり、「行方市フォント」候補4書体を使ったポストカードづくり、最後には、候補4書体を対象に、模擬投票が行われました。- 中学生による投票（9月）市内中学校生徒を対象に投票（アンケート）を行い、制定書体を決定しました。「行方市フォント」候補の4書体

小学生向けワークショップでのポストカードづくり

