【視察ツアー開催】中国南部最大級モーターショーにおける「中国モビリティツアー」参加者募集中!
中国を代表する大型モーターショー「広州国際自動車展（Auto Guangzhou 2025）」が、今年11月末に広州で開催されます。電動化（EV）、自動運転、車載ソフトウェア、都市型モビリティサービスなど、次世代モビリティ技術と実用化の動向を一度に把握できる貴重な場です。
ジャンシン(匠新) では、専門家の現場解説付きで展示会を巡るツアーに加え、現地のモビリティ企業訪問・実装視察を組み合わせたプログラムをご用意しました。実務に直結する視点で“見る・聞く・体験する”を効率よくサポートします。ご関心のある方はぜひお申し込みください。
開催日時：2025年11月26日（水）～11月28日（金）
場所：中国 広州・深圳
最大遂行人数：15名
最小遂行人数：8名
＊応募者が8名に達しない場合、イベントは開催いたしかねますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
申込期限：2025年11月4日（火）まで
詳細・申し込む :
https://www.takumi.ltd/25gz-mtour
本ツアーの特徴
1. 2025広州モーターショーの同行解説（日本語）
※11月26日(水)実施
ジャンシン(匠新)はより事前に現場の下見を行った現場解説員を手配し、広州モーターショーでの見どころを解説致します。解説は、専用のワイヤレスイヤホンを使用致します。当日は通訳可能な数名のメンバーも同行し、企業担当者との交流も支援を致します。より充実した展示会巡りをサポート致します。
2. モビリティ関連企業訪問＆実装視察体験
※11月27日(木)＆11月28日(金)実施
モビリティの最前線を走る中国企業への訪問・交流をアレンジし、中国モビリティの今を理解し、視察体験も合わせてアレンジすることで、最新のモビリティ状況を体感する場を提供致します。
訪問候補：テンセント、SenseTime、新石器(Neolix)
※上記の内容は現時点の候補であり、変更となる可能性がございます。
3. 広州モーターショーレポートのご提供
広州モーターショー2025レポート電子版送付（展示会一か月後）
【参考資料】
上海モーターショー 2025 レポート
弊社は今年四月の上海モーターショー の際にレポートを制作し、無料で公開しております。こちらも参考資料としてご覧いただけます。もしご関心がある場合は、以下のボタンをクリックし、レポートをダウンロードください。
レポートを入手する :
https://www.takumi.ltd/report-shanghai2025
プラン
【料金】
30万円/人＋税
【プランに含まれるもの】
■ 11月26日(水)：広州モーターショー視察
・当日入場チケット
・同行解説（日本語）
・昼食、夕食
・専用車での移動
・視察後広州モーターショーのレポート提供
■11月27日(木)&11月28日（金）：モビリティ関連企業訪問＆実装視察体験
・訪問企業・実装体験のアレンジ及び当日の同行
・昼食、夕食（※28日は昼食のみ）
・専用車での移動
申し込む :
https://www.takumi.ltd/25gz-mtour