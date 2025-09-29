日向坂46 新章幕開けへと繋がる歴史的なアリーナツアー「Happy Smile Tour 2022」愛知公演DAY2を10月3日（金）よりLeminoで独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年10月3日（金）正午から10月10日（金）昼11:59まで、日向坂46「Happy Smile Tour 2022」愛知公演DAY2を独占配信いたします。

2022年9月10日から11月13日まで開催された、日向坂46として2度目のアリーナツアー「Happy Smile Tour2022」から、愛知公演DAY2を2025年10月3日（金）正午から10月10日（金）昼11:59までLeminoで独占配信いたします。

本ツアーは、2022年9月10日に愛知・Aichi Sky Expoで幕を開け、全国4都市を巡り、7万2000人を動員したアリーナツアー。2021年以来、約1年ぶりの開催となった今回のツアーは、初日に齊藤京子がシングル表題曲初センターを務めた8thシングル「月と星が踊るMidnight」をサプライズ披露し話題に。そしてツアー中に四期生の情報が徐々に明らかになり、東京公演では四期生が初パフォーマンスを披露。このツアーが三期生までのメンバーだけで行う最後のツアーとなりました。

既存メンバーでの集大成、そして新章幕開けへと繋がる、歴史的なライブをぜひLeminoでご覧ください。

＜配信概要＞

■タイトル：日向坂46ライブアーカイブ Vol.3 Happy Smile Tour 2022 -愛知公演-

■出演：日向坂46

■初配信期間：2025年10月3日（金）正午～2025年10月10日（金）11:59

■再配信期間：2025年11月7日（金）正午～2025年11月14日（金）11:59

■視聴可能プラン：Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)、日向坂46パック(月額200円(税込))

＜セットリスト＞

Overture

My fans

NO WAR in the future 2020

キツネ

⽿に落ちる涙

君のため何ができるだろう

僕なんか

飛行機雲ができる理由

君しか勝たん

ゴーフルと君

アザトカワイイ

真夜中の懺悔大会

恋した⿂は空を飛ぶ

アディショナルタイム

ってか

月と星が踊るMidnight

知らないうちに愛されていた

ドレミソラシド

JOYFUL LOVE

日向坂

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

